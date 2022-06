Insula Iubirii | Sezonul 6, 14 iunie 2022. Ionuț, despre apropierea dintre Katy și ispita Marius: Nu sunt gelos

În al 13-lea episod de la Insula Iubirii Sezonul 6, din 13 iunie 2022, Ionuț a vizionat imagini cu Katy: Nu știu contextul în care au vorbit ei. Mai mult din partea lui am văzut, din partea ei nu am văzut un gest...Eu cred că așa cum m-am apropiat eu de câteva fete.. Nu sunt gelos, din ce am văzut eu."

Marti, 14.06.2022, 16:24