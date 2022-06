Insula Iubirii | Sezonul 6, 27 iunie 2022. Cum arată relația Ceraselei și a lui Rareș, la șase luni de la filmări

În al 16-lea episod de la Insula Iubirii Sezonul 6, din 27 iunie 2022, Rareș și Cerasela i-a spus lui Radu Vâlcan dacă își doresc să plece împreună sau separat de pe insulă. Rareș și Cerasela au hotărât dacă rămân împreună sau nu: „Din perspectiva mea, eu îmi doresc să plecăm împreună, dar îl las pe Rareș, fiindcă eu am făcut foarte multe lucruri. Vreau să-mi răspundă el dacă este pregătit de o viață alături de mine așa cum sunt eu, și bună și rea și vreau să-mi răspundă el la această întrebare”, spune Cerasela. „Răspunsul este, așa cum am și venit, împreună, așa o să și plecăm. Împreună, exact cum am venit”, spune Rareș.

Luni, 27.06.2022, 16:10