Trei generații într-un singur videoclip. Andreea Bălan, fiicele, mama și bunica, clipe emoționante în casa vedetei

Andreea Bălan nu a stat prea mult degeaba după finala America Express. Artista care a ajuns până în marea finală a show-ului alături de prietena și colega ei, Andreea Antonescu, a lansat o melodie emoționantă. În videoclipul piesei „Dor de casă”, Andreea Bălan apare în ipostaze emoționante alături de feițele, mama și bunica sa.

Andreea Bălan vorbește despre dorul de casă în cea mai nouă melodie lansată

După ce a stat două luni departe de casă, Andreea Bălan a avut nevoie să petreacă cât mai mult timp alături de cele mai importante persoane din viața ei. Aventura America Express i-a arătat cât de greu este dorul de casă și chiar a recunoscut în interviuri că la un moment dat și-a dorit să abandoneze competiția. Însă iată că a rezistat până în marea finală, iar acum le spune fetițelor sale cu mare mândrie că a ajuns până în marea finală a show-ului de mare anvergură.

Jurnal de călătorie | America Express. Realitatea de dincolo de camerele de filmat, impresii la cald în Marea Finală

Compus de către Ionuț Bacula (Papu) și Vlad Manolache, „Dor de casă” este un single emoționant despre nostalgia amintirilor trăite, dar și despre iubirea infinită pe care o avem față de cei dragi și dorința de a fi mereu în preajma lor.

„Putem călători oriunde în lume și putem descoperi o mulțime de locuri frumoase, dar întotdeauna acasă o să fie acolo unde este sufletul. Acasă nu e un loc, acasă e iubire și căldură, «acasă» înseamnă înainte de toate familie, liniște și armonie. Deși tocmai s-a terminat finala «America Express» și am luat locul doi, simt că am câștigat inimi și că m-am întors cu o încărcătură profundă, iar acestă piesă îmi va aduce aminte mereu de ceea ce contează cu adevărat - iubirea. «Dor de casă» este despre iubire și recunoștință", povestește Andreea Bălan.

Cele mai importante momente din viața sa au fost transpuse în videoclipul piesei. Andreea Bălan a surprins momentul în care își face bagajul de plecare alături de fetițele sale și a uimit și o serie de ipostaze emoționante cu mama și bunica sa.

Andreea Bălan le răspunde celor care au criticat-o pentru acțiunile din America Express: „Mi-am asumat”

Cu toate că mulți au pus-o la zid pentru că a mai recurs la mici „artificii” pentru a trece mai ușor peste probe, ea spune că i se pare nedrept să fie judecată atât de dur.

„Eu sunt foarte mândră de ce am făcut acolo. Faptul că se asociază ce am făcut acolo cu viața mea personală, că eu aș fi nu știu cum, că de aia nu stau și pleacă (n.red. bărbații din viața ei). Astea sunt niște răutăți misogine. Bărbații care au fost în emisiune, dacă ar fi făcut ce am făcut eu, s-ar fi interpretat: ce tari sunt, ce amuzanți sunt. Chiar și berea când am vărsat-o, am făcut-o știind că o să-mi iau penalizare, dar mi-am asumat”, a declarat Andreea Bălan pe vlogul ei.

Andreea Bălan, reacție acidă după ce internauții au comparat viața personală cu acțiunile din America Express: „Sunt răutăți”

În continuare, Andreea Bălan a mai povestit că a fost deranjată că oamenii au tras anumite concluzii despre viața sa personală privind show-ul America Express. Artista a ținut să menționeze că nu trebuie amestecată viața personală cu ce se vede pe tv, mai ales că era într-o competiție în care adrenalina a atins cote maxime de cele mai multe ori.