Cristina Șchiopu se apucă de făcut bani dintr-o activitate pe care multe femei o practică. Tânăra aspiră la 20.000 de dolari lunar

Cristina Șchiopu, fosta concurentă de la iUmor și-a făcut cont pe o aplicație care uremază să-i aducă sume însemnate de bani în conturi.

Tânăra l-a impresionat la iUmor pe Mihai Bendeac încă din prima clip cu aspectul său fizic și cu frumusețea răpitoare.

Din ce vrea să câștige 20.000 de dolari Cristina Șchiopu

Aceasta a specificat că foarte multă lume a întrebat-o dacă este activă pe o anumită platformă, iar în prezent a luat deciza ca la 2.000 de abonați să înceapă să posteze conținut pentru cei care plătesc să o vadă.

Tânăra are un abonament de 10 dolari, ceea ce înseamnă că la 2.000 de persoane care plătesc abonamentul, aceasta ar urma să căștige în jur de 20.000 de dolari lunar pentru conținutul privat livrat.

"Chiar voiam să văd ce se întâmplă cu aplicația asta care este foarte mediatizată și voi mi-ați amintit de ea de fiecare dată și voiam și eu să o testez să văd ce se întâmplă, ce oameni se abonează, ce părere au oamenii despre chestia asta. Culmea, sunt mai mulți care au o părere bună, cei care au înțeles că platforma asta nu este neapărat să creezi conținut pornografic. Deci, pur și simplu, îți alegi tu ce fel de conținut vrei să postezi acolo.

Mi se pare o prostie că la noi în România este văzută altfel, dar într-adevăr undeva la 80% din conținut este pornografic. Da, din octombrie se zicea că se scoate asta, din păcate am înțeles că nu se scoate. Mie mi s-a părut o platformă foarte mișto pentru persoanele publice, dar m-am convins că nu ai cum să-ți faci cont (...) și să postezi conținut pentru că oamenii care se abonează acolo, ce puțin la noi în România, din câte mi-am dat seama, se așteaptă să vadă conținut pornografic.

Am văzut că și la mine v-ați abonat câțiva și îmi dau seama că se fac foarte mulți bani pe platforma asta. Păi, gândiți-vă, cum am pus eu acolo 10 dolari, să faci 2.000 de abonați sunt undeva la 20.000 de dolari ceea ce, da, dacă ai un număr foarte mare de urmăritor atât pe TikTok, Facebook și Instagram, cu siguranță poți să-i faci. Nu o să îmi șterg contul, dacă vreți puteți să vă abonați în continuare că nu mi-ar sta rău și mie cu 20.000 de euro în buzunar, dar nu vă așteptați să găsiți acolo nu știu ce poze pentru că sunt doar niște poze drăguțe și atât.

Poate, cine știe, pe viitor se mai schimbă lucurile și începe și la noi să fie văzută (n.r cu ochi buni) cum este în alte țări", a spus Cristina Șchiopu pe InstaStory.

Cu ce probleme se confruntă Cristina Șchiopu. Fosta concurentă de la iUmor a vorbit deschis

Cristina Șchiopu, cunoscută după participarea la iUmor, a povestit pe pagina sa de Instagram ce a descoperit în urma unui control de rutină. Aceasta se îngrijește de sănătatea sa și a ținut să prezinte și fanilor situația cu care se contruntă.

Aceasta a povestit pe Insta Story că s-a dus la o clinică pentru a-și face un control de rutină al danturii și în ciuda faptului că toată lumea îi laudă dinții albi și strălucitori, Cristina a mărturisit că este nevoie să intervină asupra lor pentru că are câteva probleme importante de rezolvat.

"Deci să nu mai îmi ziceți că am dinții frumoși și drepți, albi, că da, aici se văd că sunt așa, dar am fost la un control (...) și va trebui să îi recondiționez pe toți, din nou. Mă gâdisem și la niște fațete (...), dar mai întâi de asta ar trebui să rezolv eu toate problemele pentru că am și niște implanturi de făcut. M-au tăiat, m-au cusut, mi-au rămas niște cioburi, i-ar m-au descusut. A fost groznic! Și eu de atunci am rămas cu o frică și am făcut orice la dantură, dar nu extracții și de data asta va trebui să fac pentru că nu am încotro, trebuie să-mi iau inima în dinți", a mărturisit Cristina Șchiopu pe Instagram.