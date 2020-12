Cine este Andrei Ungureanu, câștigătorul iUmor 2020. Povestea din spatele amuzamentului „Omului cu Tourette”

„În copilărie am început mult să mă strâmb, apoi au apărut diferite sunete și, după adolescență, au devenit tot mai multe și tot mai dese. A fost mai greu puțin cu persoanele adulte. Ei credeau că fac intenționat. Încă sunt mulți care cred că fac intenționat pentru că sunt unele cuvinte care nu au niciun sens. Am început să glumesc despre asta și la locul de muncă și atunci mi-am dat seama că pot să fac asta decât să mă plâng. Le accept și le îmbrățișez. Asta a fost cea mai bună metodă", a mărturisit tânărul.

Citește și: iUmor 2020. Cât valorează marele premiu iUmor. Cu câți bani pleacă acasă Andrei Ungureanu

Deși are Tourette Andrei Ungureanu a avut și job-uri care țin de relații cu publicul. Câștigătorul iUmor și-a povestit experiența într-un call center.

Andrei Ungureanu s-a integrat perfect în societate, transformând-și sindromul într-o calitate, prin amuzament

"La interviu le-am spus că am sindromul Tourette, că e posibil să zic diferite chestii și totul a fost ok. La call center vorbeam foarte mult și simptomele nu se manifestau așa de mult. Oamenii au fost ok, m-au acceptat. Și oamenii au fost ok cu mine. Sunt cuvinte care rămân, cum ar fi cuvintele obscene, din păcate. Dar am pățit să-mi înjur șeful și să dau vina pe Tourette. În mare parte sunt eu, dar sunt momente când fac mai des și momente când fac mai rar. La Tourette este și o stare de remisie, apoi de agravare, mai ales dacă sunt stresat sau obosit", a povestit Andrei Ungureanu.

Citește și: Finala iUmor 2020. Cristi Manolescu a făcut show la superlativ cu glumele lui: "Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ai oferit"

Finala iUmor 2020 a adus telespectatorilor momente de stand-up comedy și roast-uri spectaculoase, iar cei 13 concurenți au suprins cu momente ce au spart barierele de până acum.

Gabriela Porumbacu, Alin Georgescu, Cristi Manolescu, Ștefan Nistor, Biba Struja, Geogiana Lupu, Ela Voineag, Petre Dănuț Irinel, Mădălin Ghioc, Mihai Tasici, Iasmina Negrea, Andrei Ungureanu și Fachirul din Periș au adus momente de excepție în fața juraților, însă unul singur putea să câștige, iar publicul a ales ca premiul să meargă la Andrei Ungureanu.