Cristina Șchiopu: ”Din Olteanca de pe TikTok am devenit Olteanca de la iUmor!”

Cu vreo trei ani în urmă, Cristina Șchiopu s-a apucat de vlog și de YouTube. Ceva cu un prieten, Andi Popescu, și cu multe mașini. După ce a adunat vreo 2.000.000 de vizualizări, s-a oprit. Olteanca din Tg. Jiu, absolventă de ”Îmbunătățiri Funciare”, a luat o lungă pauză până la apariția TikTok-ului. ”La început, mi s-a părut, așa, a platformă pentru copilași, mai ales că postam dansuri și tot felul de nebunii. Apoi, după ce am gândit un clip și am văzut că adună 2.000.000 de suflete acolo, am zis să mă concentrez pe asta”.

A ajuns la ”iUmor”. ”Să fie foarte clar, n-am vrut să urc pe scenă! Una e să te prostești pe rețelele de socializare, alta e acolo, în fața camerelor de luat vederi, cu jurați, cu toată lumea. N-am zis nimănui că mă duc. Nu scriam texte, dacă mă blocam?”, spune. A strâns toate trăirile din lume, pentru că a fost... ultima din ziua aceea. ”Nici la examenele de la facultate n-am avut așa emoții. Iar Cheloo mi le-a accentuat” (”Nu fac parte dintre bărbații ce suportă o voce feminină care dăruiește 300-400 de cuvinte pe minut!”), continuă Cristina Șchiopu.