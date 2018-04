Doina Teodoru a facut cel mai tare #roast de la iUmor! „În seara asta m-a obligat să fac mișto de oameni importanți în țara asta!”

Talentata Doina Teodoru a fost marea câştigătoare a celui de-al treilea sezon iUmor.

MAREA FINALĂ IUMOR. Vă mai amintiți de Doina Teodoru, marea câştigătoare a celui de-al treilea sezon? S-a schimbat total!

Are 28 de ani, şi-a dorit să fie actriţă încă din copilărie şi a reuşit să câştige concursul iUmor. Acum a revenit pe scena show-ului cu cel mai tare #roast de la iUmor!

„În seara asta m-a obligat să fac mișto de oameni importanți în țara asta!”, și-a început Doina reprezentația.

„Am ajuns la emisiune la recomandarea unui coleg de la teatru. Am mai fost acum doi ani, dar nu m-am descurcat atât de bine. E drept, nici nu am făcut prea mult lobby atunci să mă voteze lumea. Şi, chiar şi acum, după ce am câştigat, continui să nu am încredere în astfel de concursuri. Mă bucur însă că momentul meu a fost apreciat de Mihai Bendeac, un artist desăvârşit şi un jurat cu experienţă în domeniul comediei. Asta contează cu adevărat!





Roast-ul, pentru că aşa se numeşte colecţia de glumiţe răutăcioase, este un fenomen care, din punctul meu de vedere, nu este deloc exploatat în România. Poate că de asta a şi prins, de data asta. Mie nu mi-a plăcut deloc momentul meu de la audiţii, dar uite că m-a dus în finală. Sper ca, la un moment dat, să ajungem şi noi precum americanii, acolo unde roast-ul este ceva extraordinar, iar vedetele sunt onorate să fie invitate la astfel de lucruri”, a povestit Doina într-un interviu dintr-o publicație locală despre experiența „iUmor”.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din iUmor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/iumor/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/iUmorAntena1/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/iComedyOficial . Pe Insta suntem aici: https://www.instagram.com/iumor.romania/

➡️ Vezi iUmor online pe AntenaPlay: https://goo.gl/DYz2NA. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!