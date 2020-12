Finala iUmor 2020. Petre Dănuț Irinel a făcut un gest neașteptat:"lasă vrăjeala şi cavalerismul"

Cheloo este cel care consideră că Petre va câștiga aceasta finală, însă juratul nu știe că tânărul a venit cu ceva nou în marea finală și are foarte multe glumițe, pe care nu și-ar dori să le spună.

"În această finală este mult mai greu, jurații pun mai mult accent pe stand-up.", a mai adăugat concurentul.

Petre Dănuț Irinel, gest neașteptat pe scena iUmor în finală

Concurentul a avut foarte multe emoții, iar numarul nu a ieșit atât de bine și jurații au observat acest lucru. Momentul a fost construit foarte bine și textul a fost de-a dreptul bun, doar că emoțiile și-au spus cuvântul.

"Am încercat să schimb ceva! Am oscilat foarte mult în a schimba materialul sau nu. Poate că am plecat urechea la multe critici, iar asta a fost greșeala mea. Am vrut să demostrez și altceva.", a spus Petre Dănuț Irinel, după terminarea numărului.