Finala iUmor 2021. Doru Nicuț, zis și Nicuțul, face furori în finala iUmor. “A fost chiar foarte bun, jur”

Doru Nicuț a revenit în finala iUmor și spune despre audiții că au reprezentat o mare provocare pentu el.

“Poate cea mai mare provocare din viața mea pe plan personal. (…) Îmi pare rău că am ridicat ștacheta. Poate rămâne sus”, spune Doru.

Plin de încredere, Doru a pășit în scenă și a început numărul de stand-up în forță, cu o glumă la care au râs toți.

Doru nu a putut să nu vorbească și despre pandemie și efectele acesteia.

“Trăim vremuri grele, iar dacă mai durează pandemia, o să avem cu toții cei 7 ani de-acasă”, spune concurentul iUmor.

Doru a venit cu povești despre vecinul său, nea Vasile, care l-a învățat despre credință și acatiste.

Glumele despre căsnicie au stârnit hohote de râs

“Am mers și eu acolo, am scris un acatist pe un bilețel. După 3 zile Dumnezeu mi-a apărut în vis și mi-a zis că nu-mi înțelege scrisul. De-atunci îngerul meu păzitor m-a părăsit, supărat că eu lucrez la stat, iar el la patron”, a zis Doru.

Concurentul iUmor a dezvăluit că are niște probleme legate de căsnicie pentru că nu o mai vede pe soția lui la fel de frumoasă ca atunci când a cunoscut-o. De aceea, a mers la psiholog, povestind că sunt împreună de 13 ani și au și copii.

“Mi-a zis: “Gândește-te că până la vârsta asta din ea au ieșit oameni”. Zic “Da, dar au și intrat””, povestește concurentul iUmor.

“Sunt cu ea de 13 ani de zile și în primii ani (…) avea două butoane, on și off. Dar după ce a apărut copilul are “of, of””, a povestit Doru.

Doru Nicuț a vorbit și despre popularea planetei Marte

“Iar ai noștrii dacă o să joace pe Marte o să fie tot pământ”, spune Doru.

Reacția juraților iUmor după momentul lui Doru Nicuț

“Pentru cât de bun a fost textul, ai terminat foarte modest. (…) Bă, ai avut mult, chiar ai avut mult, mi se pare că te-ai pregătit senzațional. (…) Mi-a plăcut și faptul că a fost foarte rotund și că ai încheiat foarte tare”, spune Mihai Bendeac.

“Păi și eu sunt rotund”, spune Doru.

“Lucrând unde lucrează, normal că a închis-o frumos”, a adăugat Dan Badea.

“O să vă fac o surpriză plăcută. Ați pus osul la treabă”, i-a transmis și Cheloo.

“A fost chiar foarte bun, jur”, a zis Mihai Bendeac.

“L-am trimis la vot pentru că a avut momente bune”, a completat Cheloo.

Doru Nicuț a primit 3 X LIKE de la jurații iUmor și poate fi votat prin SMS cu textul “Doru” pentru a ajunge în lupta pentru marele premiu!

