Finalã fãrã precendent la iUmor: Irena Boclincã i-a donat marele premiu lui Vasi Borcan. Emisiunea, lider de piaţã la nivelul întregii ţãri

A fost o searã încãrcatã de emoţii nu doar pentru cei 11 finalişti iUmor, care asearã şi-au disputat trofeul celui de-al şaselea sezon şi marele premiu de 20.000 de euro, cât şi pentru juraţi, prezentatori, dar şi telespectatori. Finala s-a impus ca lider de piaţã la nivelul întregii ţãri, înregistrând un rating mediu de 4.9% şi o cotã de piaţã de13.9%, în vreme de poziţia secundã a fost ocupatã de Pro Tv, care obţinea la nivelul aceluiaşi target 4.5% rating şi 12.7% cotã de piaţã. În minutul de aur, 22:28, peste 1.3 milioane de telespectatori urmãreau finala iUmor, aproape dublu faţã de cei care urmãreau atunci programul oferit de Pro Tv.

Cu un moment în aceeaşi notã cu cel din audiţii, actriţa Irena Boclincã a pus-o încã o datã în scenã, extraordinar, pe Viorica Dãncilã, premierul României. Cu un moment viral încã din audiţii, despre care s-a vorbit zile întregi în media, presiunea pusã în marea finalã pe actriţa originarã din Republica Moldova a fost una uriaşã.

Vezi și: Irena Boclincă, alias sosia Vioricăi Dancilă, lovește din nou. Cheloo: "Este cel mai puternic număr din istoria iUmor"

„Este unul dintre cele mai puternice numere de la iUmor pe care le-am avut vreodatã! Este un numãr care face cinste acestei emisiuni!”, a mãrturisit Cheloo la jurizarea de asearã, iar Bendeac a completat: „Eram nãucit, era veninos…ideea cu bodyguarzii, senzaţionalã…doamna prim ministru, am rugãmintea sã îi transmiteţi doamnei Irina cã este o mare actriţã, iar celui care a scris acest text, acest discurs, cã este, posibil, cel mai bun text din istoria iUmor!”, a mai completat juratul. Delia a crezut încã de pe atunci în şansa ei: „Impecabil! Felicitãri, eu cred cã sunteţi câştigãtoarea iUmor din acest sezon!”.

În momentul în care prezentatorii i-au rostit numele, dupã încheierea votului, Irena Boclincã a fost pur şi simplu copleşitã de emoţii. „Sã ştiţi cã nu este uşor sã vii într-un oraş şi sã o iei de la zero, dar totuşi acest premiu o sã meargã cãtre cineva care poate nu cã ar avea mai mult nevoie decât mine, dar cu siguranţã îi va folosi…Vasi Borcan!”, a strigat ea pe scena iUmor.

Însã, oricare ar fi fost rezultatul final, din cele 4 posibile, urmarea ar fi fost aceeaşi. Cu 30 de minute înainte de încheierea votului, una dintre camerele din culise a surprins o discuţie între trei dintre finaliştii ajunşi la votul publicului, Irena, Varzã şi Adi Bobo, care şi-au promis cã, indiferent care dintre ei va câştiga, premiul va merge la Vasi Borcan. Vasi, concurentul din Iaşi care la vârsta de 12 ani a fost imobilizat în scaun cu rotile din cauza unei distrofii musculare, dar care, în ciuda faptului că și-a pierdut forța fizică, a dovedit o tărie psihică extrem de rară, le-a transmis din nou, o lecţie de viaţã tuturor celor care au urmãrit marea finalã iUmor, asearã, la Antena 1.

„Tot timpul am vrut sã fac un act de caritate şi niciodatã nu am avut posibilitatea, nu am avut bani ca sã fac asta!”, a mai complet Irena pe scena iUmor. Gestul celor trei finalişti i-a lãsat mascã pe juraţi. „Mi s-a pãrut un gest extrem, extrem de frumos!”, a povestit Delia, iar Mihai Bendeac a completat: „oricare dintre ei câştigã foarte greu 20.000 de euro, tocmai de asta…venind din partea unor oameni cãrora nu le prisoseşte aceastã sumã, este un gest….”, a completat actorul.

Vasi Borcan a fost pur şi simplu copleşit de emoţii când a aflat de gestul fãcut de colegii lui: „Nu-mi imaginam nicio clipã cã se va întâmpla asta, este o sumã destul de importantã şi puţini oameni ar face gestul acesta. Mã onoreazã foarte mult şi mã face şi pe mine sã simt cã am facut ceva frumos în viaţã!”, a mãrturist concurentul.

Sursa:Kantar Media Copyright:ARMADATA S.R.L. Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group Analiza este facuta pe target-ul National Perioada 1 iunie 2019

