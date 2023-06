Gala Combinațiilor Explozive, 4 iunie. Gică Gavrilă și Circul Belluci, un altfel de interviu de angajare: „Am venit să caut job”

Gică Gavrilă a revenit pe scena iUmor, în cadrul Galei Combinațiilor Explozive, întrucât declară că se simte pregătit să se angajeze. Iar, pentru că Circul Belluci este în căutare de artiști proaspeți, ce ocazie mai bună putea să apară pentru concurent!

Astfel, Gică Gavrilă a fost supus unui adevărat test de îndemânare. Hai să descoperi dacă a intrat sau nu, Gigă, în rândul oamenilor talentați ai circului!

„Am înțeles din producție că e un om care vrea să se angajeze la noi. E foarte bun și testăm acum să vedem dacă trece proba. Dacă iese bine, facem și contract de muncă, iar, cu mare drag, vine cu noi în turneu!”, a spus un reprezentant al Circului Belluci la testimoniale.

„Numele meu este Gavrilă Gică, sunt din Iași și am 35 de ani și am venit să îmi caut un nou job la iUmor. Eu vin din primul sezon, deci sunt undeva la cinci - șase ani, nu mai știu, am și uitat! Am participat cu foarte multe numere: am sărit în piscină, am fost impresar, am fost pensula umană, adică pictor, am fost coregraf. Mă pot juca cu camerele, știu cu ce se mănâncă, cu reflectoarele... dacă ar fi după mine, mi-aș face propria emisiune locală!”

Gică Gavrilă a făcut show la examenul de admitere la Circul Belluci în Gala Combinațiilor Explozive de la iUmor, sezonul 14

Pe scena iUmor, în Gala Combinațiilor Explozive, și-a făcut apariția o reprezentantă a Circului Belluci, care a dat de înțeles că ei sunt în căutare de proaspeți artiști care să facă parte din spectacolele lor. Astfel, doamna a invitat pe scenă pe unul dintre candidați, nimeni altul decât Gică Gavrilă, un fost concurent cu experiență de la iUmor.

„Tu te-ai născut clovn! Aplauze!”, a strigat Cheloo, moment în care Gică Gavrilă și-a făcut apariția în platoul iUmor, iar reprezentanta Circului Belluci a continuat: „Eu zic că de corp, merge bine. E slăbuț! Face puțin gimnastică, pune puțini mușchi și cred că merge bine.”

Dar pentru că nu putea să îl ia doar pentru corp și ochi frumoși, reprezentanta Circului Belluci a vrut să vadă ce știe să facă Gică Gavrilă. Așa că l-a pus să exemplifice câteva dintre mișcările cunoscute din spectacolele cu circari.

Prima dintre scheme s-a folosit de celebrul cerc. După ce i-a arătat ce are de făcut, Gică Gavrilă a luat accesoriul de joc și l-a învârtit cu ajutorul gâtului de mama focului. De pe margine, jurații, dar și prezentatorii emisiunii au completat: „Zici că mesteca Dumnezeu cu el în cafea, așa făcea!”/„Zici că era mașina de spălat când stoarce!”

Pe urmă, Gică Gavrilă a trecut la următorul nivel de dificultate! Folosindu-se de aceleași cercuri, Gică Gavrilă trebuia să prindă cu propriul corp accesoriul de joc aruncat în aer de reprezentanta Circului Belluci.

După acest moment, pe scena show-ului de terapie prin comedie au intrat și alți artiști ai Circului Belluci. Printre aceștia, s-au numărat Kelly Folco și Jason Medini, ambii foști concurenți ai sezonului 14, dar și Sonny Medini.

Ulterior, interviul de angajare de pe scena iUmor a continuat și cu alte scheme care i-a amuzat copios pe jurați, dar și pe telespectatori. După ce a încercat să stea în mâini pe Jason Medini și să meargă cu monociclul lui Kelly Folco, Gică Gavrilă a fost supus la testul suprem: piramida umană: „Dacă face asta bine, îl angajăm la Circul Belluci!”

Într-un final, Gică Gavrilă a reușit să ducă la bun sfârșit mișcarea, iar Delia a exclamat de la masa juraților: „A fost un moment istoric!”, clipă în care concurentul a precizat: „E mai greu cu <<șpagata>>, Delia!”, iar cuvântul stâlcit i-a amuzat copios pe toți.

La un moment dat, una dintre replicile lui Cheloo a reușit să îl scoată din sărite pe Gică Gavrilă: „Sunteți foarte răutăcios, domnule Cheloo! Pentru că este un număr, nu este doar Circul Belluci, sunt și eu aici!”

„E foarte scandalagiu Gică! Are gura mare!”, a spus Cătălin Bordea la testimoniale, iar Nelu Cortea a completat: „Nu e scandalagiu. Mie mi s-a părut că omul doar își cerea drepturile.”/„E mai amuzant când se enervează, pentru că e clar că o parte din el cumva crede în proiectele în care se implică.”, a precizat și Delia la testimoniale.

Momentul s-a transformat într-un haos total și doar părul înfoiat a lui Gică Gavrilă a reușit să mai destindă atmosfera: „Ziceai că-i Băsescu!”

După ce Gică Gavrilă a părăsit platoul iUmor, Cheloo a ținut să mai adauge câteva cuvinte la adresa prestației concurentului:

„Mi se pare că acest băiat ar trebui să se ocupe în continuare de găini. Mi se pare că și-a atins vârful carierei. Nu-l mai aduceți!”

Gala Combinațiilor Explozive, o ediție specială a emisiunii iUmor, sezonul 14, de la Antena 1

Sezonul 14 iUmor a ajuns la penultimul episod care se anunță a fi unul la înălțimea glumelor care asigură adevărate terapii prin comedie. Hohotele de râs vor fi asigurate atât de foști concurenți ai show-ului, însă, și de invitați speciali.

Pe lista invitaților din Gala Combinațiilor Explozive, care se luptă pentru suma de 10.000 de lei, se află Gică Gavrilă & Circul Belluci, Trupa Pic-Poc-Plici, Ioana State în calitate de invitat special, Trupa Berrari & Tudorel Popa, Alexandru Țiproc & Karla Mariah Petre aka Denise Rifai, Pipino de România + Karena & Iulia Albu, Fachirul din Periș + Perversu` de pe Târgu Ocna & Șerban Copoț, Dan Badea și Magicianul Robert Tudor, care au acceptat să facă un număr de dans alături de cei doi foști concurenți din sezonul 14 iUmor, Romanticul X & Țăcăneală + Codruța Filip & Valentin Sanfira.

Ediția specială iUmor – Gala Combinațiilor Explozive – este înregistrată, iar concurenții au fost votați de oamenii aflați în public, în timp ce jurații au avut doar un rol consultativ.

Altfel spus: cel care va pleca acasă cu cecul de 10.000 de lei va fi desemnat de spectatorii care au privit show-ul de umor. Ce momente vor pregăti foștii participanți din sezonul 14 iUmor, dar și invitații speciali, telespectatorii pot vedea duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care „gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special „comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.