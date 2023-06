Gala de Vacanță, 11 iunie. George Tănase aka Radu Mazăre a rememorat epoca de aur din Mamaia, înainte să fie săltat de mascați

Cea mai nouă ediție specială a iUmor și, de altfel, cea care va închide „porțile” sezonului, vine cu o nouă „explozie” de culori, muzică, dans, dar și foarte multe replici comice.

Pentru că ce alt personaj este mai reprezentativ pentru sezonul estival decât Radu Mazăre, George Tănase a ales să facă, cu ajutorul fostului edil al Constanței, un adevărat show de gală.

George Tănase l-a impersonat pe Radu Mazăre în cadrul Galei de Vacanță din sezonul 14, iUmor

Pe ritmurile piesei „Viva Mamaia”, cântată de Lordana, dar și alături de mișcările impresionante ale trupei de dans, George Tănase aka Radu Mazăre a intrat pe scena Galei de Vacanță într-o roabă aurită, în timp ce jurații se „stricau” de râs.

Impersonându-l pe Radu Mazăre, George Tănase a făcut un roast savuros la adresa epocii de aur a edilului, dar și a felului în care a ajuns să arate stațiunea Mamaia, cândva o perlă a litoralului românesc.

Desigur, pe alocuri, nu au lipsit nici unele replici usturătoare la adresa juriului sau a Magicianului Robert Tudor:

„Pe vremea mea, o țineam numai în petreceri tot weekendul, s-a dus... Acum, ăștia o țin așa toată săptămâna. Atunci se dansa în cluburi până dimineața. Acum, se stă la mese și se vorbește. Ce e prostia asta? Dar e și vina mea, trebuie să recunosc! Am vrut să fac din Mamaia un Saint-Tropez a României, dar tot ce a mai rămas din munca mea acolo sunt prețurile.”, a început George Tănase pe scena iUmor, sezonul 14, Gala de Vacanță.

„Pe vremea mea, la Mamaia, era și apă. (...) Acum e deșert. (...) Delia se duce mereu în Maldive și o înțeleg cumva. E mai scurt drumul până acolo decât e la noi de la șezlong până în apă. (...) După ce am plecat din România, am ajuns în Madagascar. Frumos și acolo, dar mă încerca dorul de casă. Așa că am adus de la noi câțiva concetățeni care se plimbau pe plajă de la un capăt la altul și strigau: <<Porumbelul cald, înghețată rece ca gheața>>. Niciodată nu am înțeles cum oamenii ăia pot să țină în aceeași cutie și porumbelul cald și înghețata rece. Ar trebui brevetată chestia asta. Robert Tudor a plătit ca să cumpere o cutie din care să poată să scoată porumbei calzi. Glumesc! Robert Tudor n-a plătit nimic. E greu... după cât a plătit ca să lucreze la emisiunea asta.”

„(...) Dacă Dumnezeu a zis să fie lumină, eu am zis să fie noapte. În Mamaia, distracția era fantastică datorită mie. Nimeni nu-mi recunoaște meritele acum. Am creat locuri de muncă înainte să apară OnlyFans. Ce să vă zic?! <<E mai mult pești>> în stațiune decât în mare. În cluburi, eu am dus mai departe îndemnul lui Ceaușescu: <<nicio masă fără pește>>. Nu meritam și noi o stațiune pentru milionari?! (...) Ce e azi Mamaia? E plin de gunoaie! Practic, nu s-a schimbat nimic!”

„Au construi blocuri, iar, ca să facă și mai multe blocuri, au construit plaja. Și mai fac blocuri, mai pun un rând de nisip. Eu cred că așa s-au gândit românii să se unească cu Republica Moldova. Doar că au greșit direcția. O să ne unim, în curând, cu Bulgaria, că de aia și intră ăia cu mașini pe plajă. Au înțeles cum merge treaba și au venit să o înmatriculeze. (...) Nici nu știu de unde au luat atâta ciment ca să construiască... Dar am mers pe autostrada București-Pitești și mi-am făcut eu idee.”

„(...) Marea... la început era mică. Intrai beat și știai că ieși înapoi. În plus, nu își făcea nimeni nevoile în mare, că era mai departe geamandura decât toaleta. (...) Am adus palmieri. Nu mai sunt nici ăia. Cum au scăpat de mine, au fost considerați pădure și s-au retrocedat. Eu n-am vrut să fie un loc pentru omul simplu. Acum nu mai e nici un loc pentru om, e stațiunea unde te cazezi dacă ești prea obosit ca să conduci până în Vamă.”

„(...) M-au dus ăștia la pușcărie și vă spun, din tot sufletul, acolo vreau să rămân, pentru că, din fericire, este singurul loc în care mai pot sta gol printre milionari.”, a încheiat abrupt George Tănase aka Radu Mazăre, în timp ce în platoul iUmor, Gala de Vacanță, intraseră doi mascați ca să îl salte.

„George Tănase e ca un bebeluș în actorie. Mie-mi place băiatul. E clar că e polivalent. Mult succes în continuare! La vârsta de 70 de ani, îți vom face o statuie de polistiren și vei rămâne un mare actor al acestei țări.”, a spus Cheloo la testimoniale, iar Delia a completat: „Costumul ăla a lui George Tănase... nici nu știam că mai există. Arăta trăsnet!

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Gala de Vacanță, o ediție specială marca iUmor, „trage cortina“ pentru sezonul 14

Gala de Vacanță, o ediție specială marca iUmor, „trage cortina“ pentru sezonul 14 care a fost câștigat de Mihaela Pripici și a adus numeroase terapii prin comedie, așa cum a promis încă dinainte de lansare.

Cea mai nouă ediție specială iUmor vine cu „o explozie” de glume „acide”, muzică, dans, culori și surprize de la un moment la altul, dar și cu invitați unul și unul.

George Tănase, Paula Chirilă, Cristi Iacob, Eliza Natanticu, Radu Țibulcă, Romică Țociu, Cornel Palade, Mirela Vaida, Cosmin Natanticu, Sică, Varză și Radu Pietreanu sunt invitații care au acceptat provocările din Gala Estivală, o ediție specială marca iUmor.

Explozia de glume, zâmbete, muzică și culoare va fi prezentă și în backstage-ul emisiunii de umor! În plus, invitații se vor putea delecta cu deserturi răcoritoare de vară înainte să urce pe scenă. Chiar și Delia a mers într-o pauză să guste din dulciurile care se aflau în holding.

Momentele integrale, dar și suprizele pregătite pentru ediția de încheiere a sezonului 14 iUmor, telespectatorii le pot urmări în cursul serii de duminică, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care „gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special „comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.