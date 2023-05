Gala Președinților iUmor, 28 mai. Angel Popescu aka Gheorghe Hagi a luat la șuturi clasa politică: „Votați Hagi ca să fie bine!”

Impersonat de Angel Popescu, Gheorghe Hagi a fost invitat la pupitrul principal de către Ionuț Rusu aka Klaus Iohannis, acolo de unde i-a luat la roast atât pe alți foști șefi de stat și politicieni, cât și pe contracandidații săi, care așteptau să ia cuvântul: „(...) Dana Budeanu cu mustață, nu strâmba!”, replică care l-a amuzat copios pe Nelu Cortea.

Angel Popescu l-a impersonat pe Gheorghe Hagi în Gala Președinților iUmor: „Eu nu știu multe, dar, în schimb, știu puține!”

„Mă întreabă lumea care este strategia mea... Strategia mea e să câștig mereu. Că, dacă nu câștigi, pierzi. Și dacă pierzi înseamnă că ești praf! Și dacă ești praf, poate ai noroc să fii președinte două mandate. Mă scuzați, domn’ președinte, să n-aveți vreo impresie că vorbesc de dumneavoastră. Lăsați, că eu știu că dumneavoastră sunteți plin de impresii.”, a spus actorul în timpul momentului său.

„(...) A mai fost și Viorica șefă la Guvern, un an și nouă luni. Ce a făcut?! A făcut 1:2 cu poporul român. <<Că când>> a fost să facă 1, 2 ,3, <<s-a terminat>> numerele! Vedeți că mingea e rotundă și se învârte! Poporul nu e prost, e doar redus... Redus la tăcere! Unu„ vrea să desființeze școala, altul vrea s-o bage în wc și Budeanca să o facă obligatorie. Ce e tâmpenia asta? Mă duc la școală la vârsta mea?! (...) Eu n-am luat bani. Eu am băgat banii mei pentru România! Eu am adus la euro în țara asta, cât n-a putut PSD-ul să fure.”

„(...) Doamna Budeanu, cum să ne unim cu Ungaria și Bulgaria? În primul rând, că astea erau ale noastre și ni le-au luat ungurii și bulgarii și le-au dat numele lor, care, întâmplător, sună la fel ca numele țării. Cum adică să mărim impozitele? Păi mă mut din țară atunci! Hagi e bătaia voastră de joc? Păi nu vă las să puneți mâna pe țară! Ai pus mâna, e henț! Nu puteți voi să fiți Hagi, că dacă erați Hagi, eram rude.”

„(...) Clasa politică trebuie înlocuită! Să intre rezervele! A ajuns Parlamentul României de zici că acolo se face încălzirea pentru pușcărie! Pentru mine, e importantă țara mea. Vreau să facem împreună două lucruri importante: unu` l-am făcut, mai avem două! În primul rând, să nu mai fie oamenii săraci, că nimeni n-are grijă de ei! Ne este foarte greu, dar ușor nu e! Al doilea lucru: să existe stabilitate în politică, ca la noi se schimbă conducătorii mai des ca lenjeria interioară, cum să zic?!?! Eu am avut mereu grijă de oamenii mei și cine face bine, lumea te vede!”

Prezentarea candidaturii a fost încheiată de celebrul antrenor de fotbal astfel: „(...) Atât vă mai spun și cu asta nu vă mai zic nimic! Hagi vă face și vă drege, cum zic?!? Să fim o țară importantă e imposibil, dar realizabil! Votați Hagi ca să fie bine!”

Jurații iUmor au râs copios la numărul lui Angel Popescu și l-au aplaudat frenetic.

„Acest Hagi de la iUmor, personajul inventat de domnul Angel, este de nota 13 plus cu aplauze! El a fost cel mai bun din această ediție! (…) Pe de altă parte, Hagi are tot respectul meu.”, a precizat Cheloo la testimoniale.

Sezonul 14 iUmor continuă cu o ediție specială, Gala Președinților

Sezonul 14 iUmor continuă cu o ediție specială, după ce Mihaela Pripici a fost desemnată câștigătoarea râvnitului trofeu și a premiului de 20.000 de Euro! Șapte dintre invitații care au acceptat provocarea rubricii „Dacă aș fi președinte“ vor reveni pe scena show-ului și se vor lupta în discursuri în cadrul Galei Președinților.

Alături de Irena Boclincă, Doina Teodoru, Gheorghe Hagi, Ionuț Rusu și Andreas Petrescu, pe scena iUmor vor fi Marcelo Cobzariu și Remus Iosub într-o ediție inedită. Fiecare va lua cuvântul ca să își lanseze candidatura pentru fotoliul de la Palatul Cotroceni. Câștigătorul sezonului 13 al show-ului de umor îl va impersona pe Tzancă Uraganu, iar Marcelo Cobzariu, pe Corneliu Vadim Tudor.

Publicul din sală va vota pe aplicația iUmor. Vor fi două runde de vot. După votul din prima rundă, se vor califica mai departe trei candidați, iar, apoi, urmează votul final, când aflăm cine va fi viitorul președinte.

Cum au încercat cei șapte invitați să-i convingă pe toți că merită să fie la conducerea țării și ce declarații au făcut jurații iUmor în timpul Galei Președinților, telespectatorii pot afla duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care „gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special „comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.