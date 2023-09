iRoast, 12 septembrie 2023. O ediţie hazlie dedicată fotbalului românesc: „Am râs de mă dor dinţii!” | VIDEO. Ce roasturi au fost

Chiar înaintea confruntării dintre România și Kosovo, Eric de Oliveira, George Tănase, Iulia Albu şi cuplul umoristic Nae Alexandru şi Cristi Simion fac senzaţie pe scena emisiunii de umor, iar de roast-urile lor acide n-au scăpat nici măcar juraţii speciali ai ediţiei din 12 septembrie 2023.

Florin Răducioiu, Helmuth Duckadam, Florin Gardoş şi Ion Crăciunescu sunt juraţii iRoast, într-o ediţie specială iUmor, dedicată fotbalului românesc şi difuzată la Antena 1.

În culisele emisiunii, atmosfera a fost deja plină de umor. Când a fost întrebat dacă Ion Crăciunescu a venit cu cartonașele sale, Helmuth Duckadam a replicat imediat: „Eu cred că nici nu iese din casă fără ele!”.

Nae Alexandru și Cristi Simion, super mesaje din partea galeriei României

"Fotbalul nu are nicio vină! Eu am venit aici să zic nasoale de fotbalisti și de antrenori", spune Nae Alexandru

Colegul său de glume din această seară, Cristi Simion, adaugă în grabă: “Te rog frumos să ai grijă pentru că fotbal ca în România nu mai găsim noi nicăieri în lume"

Replica ce a adus zeci de râsete în sală a venit de la Nae Alexandru: “Aici s-ar putea să ai dreptate”.

"Știi de ce vrea Elon Musk săne trimită pe noi, suporterii, pe Marte? Ca să facem atmosferă", spune Nae Alexandru.

Gluma tare a serii vine din partea lui Cristi Simion: “Cred că avem șanse ca un român să câștige Balonul de Aur, dacă îl bagă ăștia surpriză la pufuleți!”

Eric de Oliveira Pereira, ironii despre fotablul românesc, în ediția din 12 septembrie de iRoast fotbalistic, înainte de confruntarea România-Kosovo

“Am venit aici să vă arăt că știu să citesc și în limba română, nu doar să mănânc mâncarea românească, dar e ok! Hai să începem… Am niște emoții, dar e Ok!

Bun, în primul rând trebuie să vă spun că acum, recent, am avut din păcate un AVC și am o dificultate așa puțină la vorbă. Așa că, dacă nu mă înțelegeți, să știți că nu voi repeta!

Salutare Eu sunt Eric de Oliveira Pereira și sunt străinul cu cele mai multe goluri marcate în Liga 1 și am venit să discutăm despre jucătorii români, care sunt străini și ei, dar de fotbal! S-a schimbat fotbalul de când m-am lăsat eu…

Nu vreau să fiu rău, dar ce este azi un meci de intensitate maximă, pe vremea mea se numea încălzire înainte de meci.

Jur, azi am senzația că la începutul meciului se schimbă rețete sau sfaturi despre manichiură! Unde e spiritul, măi, băieți!? Nu îl mai găsești azi nici dacă faci astăzi ședință de spiritism.

Sunt jucători talentați, nu neagă nimeni, dar cum pleacă din România nu fac față în străinătate pentru că acolo e altfel de fotbal și nici nu au maneliști pe acolo”, a spus el provocând o avalanșă de râsete.

George Tănase a venit cu "prosopul" lui Ciprian Marica, în ediția din 12 septembrie de iRoast fotbalistic, înainte de confruntarea România-Kosovo

„Omul care nu aruncă niciodată prosopul, oricât i-ar fi de greu!”, aşa a fost prezentat Ciprian Marica pe scena iUmor, personaj pus în scenă fabulos de actorul George Tănase. Pe juraţi i-a cucerit cu atitudinea lui, încă de cum a păşit pe platou: „Nu mai trebuie să zici nimic!”, i-a spus Florin Gardoş, în vreme ce Florin Răducioiu a completat: „Deja ai spus totul!”.

La rândul lui, Helmuth Duckadam a făcut referire la momentul ales de George Tănase: „Eu sunt amic cu Marica, dar nu l-am întrebat de subiectul ăsta niciodată. O singură întrebare mi-am pus: dacă eram în locul lui, de ce să ies din cameră?”.

De glumele acide ale comediantului n-au scăpat nici juraţii, care au simţit pe propria piele tratamentul galelor de roast, pentru ca la final, George Tănase să îşi justifice alegerea: „Eu am venit în prosopul ăsta alb să transmit un mesaj, să facem pace cu fotbalul de calitate, să nu mai fim aşa încrâncenaţi... E foarte adevărat, viaţa te mai prinde gol prin câte o cameră de hotel, dar poate vrem şi noi să prindem golul!”.

Pe juraţi i-a cucerit: „Am râs de mă dor dinţii! Foarte bun momentul! Number one!”, a dezvăluit Florin Răducioiu, în ediţia specială iRoast.

Iulia Albu și rezultatele Naționalei de fotbal a Romaniei. Ironii pe bandă rulantă, în ediția din 12 septembrie de iRoast fotbalistic, înainte de confruntarea România-Kosovo

“Bună seara poate vă întrebați ce este cu asistenta mea? Lotul de aur al României iubea mingea cum iubește lotul actual blondele. Ei, ia uite, un lucru pe care nu l-am mai auzit de mult timp gol. Interesant! Câte goluri dădeam odată, incredibil, pe vremea lui Răducioiu. Aveam numai rezultate bune! Astăzi am ajuns așa de rău că nici dacă dai pe Google, Naționala României, n-a mai rămas niciun rezultat.

Ei bine, poate nu s-a mai spus de mult timp treaba asta și aș vrea să vă reamintesc… înainte fotbaliștii noștri câștigau și gheata de aur. Ultimul a fost Dorin Mateuț în 1989, la 3 ani, după ce Duckadam ne-a făcut bucuria de a câștiga Cupa Campionilor Europeni și cu 7 ani înainte ca domnul Crăciunescu să ne facă bucuria de a se retrage din arbitraj.

Am avut și eu un motiv să vorbesc despre România în Columbia, la America Express. Era singur lucru care îi durea mai tare decât faptul că ne luau pe noi în mașină și anume câștigarea meciului 94 Columbia.

Eu nu știu multe despre fotbal, așa că am rugat un mare fotbalist să-mi scrie câteva rânduri pentru voi. Nu îi voi divulga numele! Florine, dă-mi voie, te rog, ca de la început să salut un mare campion pe Helmuth Duckadam.

Vă salut și pe dumneavoastră, domnule Crăciunescu, m-ați fluierat în multe partide și asta chiar și când nu erați delegat ca arbitru la meci”, spune Iulia Albu.

