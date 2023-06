iRoast, 16 iunie 2023. George Tănase aka Adrian Mutu a „șutat” cu cap un roast acid. Duckadam: „Cred în viitorul lui ca antrenor”

În seara aceasta toată România strigă „hai România!”. Avem meci mare, iar băieții s-au antrenat din greu ca să facă o surpriză frumoasă. Însă, dacă nu va fi așa, cu siguranță avem pregătite cele mai bune glume, spuse de trei maeștri ai calificărilor, oameni cu experiență, care știu cum stă treaba cu echipa națională.

Una dintre legendele care ne-a dat sfaturi înainte de meciul dintre Kosovo - România a fost tocmai Adrian Mutu, impersonat de nimeni altul decât George Tănase. Înainte de a intra pe scenă, Florin Gardoș a avut câteva cuvinte de laudă la adresa antrenorului și jucătorului de fotbal:

„Este un fotbalist fabulos cum nu știu dacă vom mai avea prea curând. Are umor... dacă stai vreodată să povestești cu el, are sute de povești.”, iar Florin Bratu a completat: „Mi-a plăcut la el ambiția și felul în care se antrena, pe care eu acum le dau exemplu și la jucătorii tineri. Ca fotbalist, a fost top și se atrena la cel mai înalt nivel!”

Citește și: Anamaria Prodan, Adrian Mutu și Rică Răducanu, roast-uri de aur în gala specială iUmor

George Tănase a intrat în pielea lui Adrian Mutu în ediția specială iUmor - Succes în fotbal din 16 iunie 2023: „Briliantul e aici!”

George Tănase aka Adrian Mutu a pregătit un număr „acid” în care a presărat ironii la adresa noii formule de jurați, dar și al altor nume mari din fotbal. El nu s-a ferit să aducă în discuție autobiografia pe care a lansat-o în urmă cu un an.

Cu toate acestea, Helmuth Duckadam a scăpat ca prin urechile acului de „pasele” care nu au iertat deloc:

„Hai să rămânem cu picioarele pe pământ, că dacă suntem cu ele în aer înseamnă că ne-a faultat cineva. După cum știți sunt briliant pe teren, dar mai nou sunt și în literatură! Am scos o carte și cred că este foarte bună. Adică eu când am citit-o, mi-a plăcut. Ca de obicei, o să vorbesc lent și apăsat, ca și cum e foarte important ce am de zis, dar o să spun și foarte multe banalități pe care o să le întăresc cu alte banalități.”, a început George Tănase pe scena iUmor, ediția specială - Succes în fotbal din 16 iunie 2023.

„(...) Cartea mea e o carte ca viața pe care am avut-o: plină de greșeli, cu capitole de care s-a ales praful, dar și supraestimată. Gardoș, <<supraestimată>> e atunci când dai importanță ceva mai mare decât trebuie. Așa cum a făcut Southampton cu tine! Cartea se cheamă <<Revenirea din infern>>. E o poveste fascinantă din perioada în care am jucat la Dinamo, o amintire distantă... cu greu reușesc să privesc în urmă, pentru că sunt prea sus ca să văd atât de jos.”

„(...) Dar de când am venit eu la Rapid, am făcut o organizare extraordinară cu boxe de alea scumpe, animatoare și iarbă de calitate. Bratu știe ce înseamnă Rapidul. O echipă de tradiție în România, în sensul în care practică un fotbal tradițional de la 1800 aproape. Ce aș putea spune despre Florin Bratu? I-au trebuit 20 de ani să înțeleagă cum să paseze mingea pe poziție viitoare, să nu o trimită mereu în parcare.”

„Apropo, Gardoș, rămâne cum am vorbit! Dacă găsesc cea mai mică zgârietură pe mașină, îți iei la revedere de la ăia zece lei. Mare apărător băiatul ăsta! Alerga imens... eu i-am tot explicat că terenul se termină unde-s dungile alea albe de cretă. (...) Nu mi-am permis niciodată să îți dau sfaturi, dar acum, ca antrenor, pot să te îndrum, să îți explic care e mingea.”

„(...) Toată lumea zice că e pușcărie Liga I... de aia au ajuns antrenorii la închisoare. Ați văzut... Gigi Becali, Adrian Mititelu... acum a fost reținut și Victor Pițurcă. Mă rog, el se descurcă. S-a descurcat foarte bine. A stat 24 de ore în arest și a reorganizat DNA-ul. Câteva mese de poker, două rulete... acum instituția e pe profit. Bravo Piți!”

„(...) În schimb, uitați-vă la ăștia de astăzi! Ei sunt pasionați de fotbal, dar nu prea îi ajută picioarele. Mai exact, rotulele. Le-au tocit cât au deschis ușile FRF-ului pe acolo. E o mare criză în fotbal! (...) Nici nu știi pe cine să bagi în teren. Toți jucătorii sunt ca Vali Crețu. Aleargă în toate direcțiile și la meci declară că li se cere prea mult. (...) Să fii fotbalist mare înseamnă să ai personalitate mare. Fotbalul nu e pentru oricine, e pentru cine poate! Restu, se fac arbitri.”, a fost o parte din materialul lui George Tănase aka Adrian Mutu pe scena iUmor, ediția specială - Succes în fotbal.

„Cred în viitorul lui ca antrenor, n-am crezut, dar dovedește că m-am înșelat.”, a spus Helmuth Duckadam, care a scăpat de roast-ul usturător al lui Adrian Mutu, impersonat de către George Tănase pe scena iUmor.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Citește și: Kosovo - România live pe Antena 1 și online în AntenaPLAY. Naționala de fotbal e în preliminariile EURO 2024

Ediție specială la iUmor, înainte de partida dintre Kosovo – România

Cea mai nouă gală specială iUmor va avea trei invitați care „au scris“ succes după succes în fotbalul din România, dar și în cel de peste hotare.

Anamaria Prodan, Adrian Mutu și Rică Răducanu, impersonați de Ana Odagiu, George Tănase și Marcelo Cobzariu, vor împărtăși detalii din experiențele lor și, totodată, „vor livra“ roast-uri de aur.

În cadrul episodului iRoast fotbalistic, difuzat înainte de meciul Kosovo – România, disputat în cadrul preliminariilor pentru EURO 2024, Florin Bratu și Florin Gardoș au primit „tratamentul“ binecunoscut al show-ului.

De ce crede Helmuth Duckadam că „a fost iertat“ de cele trei personalități, care sunt glumele pregătite de aceștia și ce surprize s-au mai petrecut în platoul de filmare, telespectatorii pot afla în această seară, de la 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.