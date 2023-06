iRoast, 16 iunie 2023. Ana Odagiu aka Anamaria Prodan i-a cucerit pe toți cu sfaturile prețioase despre cum să ai succes în fotbal

Întrebată cum e să fie „cea mai șmecheră femeie din fotbalul românesc”, dar și cum e să îi stea toți fotbaliștii la picioare, Anamaria Pordan, impersonată de Ana Odagiu, a răspuns că pentru ea e o chestie normală:

„Pentru mine e o chestie normală, pentru că am trăit într-o familie care așa a fost. Adică așa am fost crescută... vorbim despre mama mea, Ionela Prodan, care așa m-a crescut și e ceva normal. E bine să îți stea fotbaliștii la picioare, dar să știi că nu numai fotbaliștii îmi stau la picioare. În general, mulți bărbați îmi stau la picioare.”

Înainte de a-și începe numărul de roast, jurații au descris-o în câteva cuvinte pe impresară:

„Ana are foarte multe cunoștințe despre fotbal, un sistem relațional foarte bine definit și tot timpul, acolo unde și-a dorit să ajungă, a ajuns. Pe Ana, dacă o scoteai pe ușă, intra pe geam și tot reușea să își îndeplinească obiectivul. Așa că da, poți învăța lucruri de la ea!”, a spus Florin Bratu, iar Helmuth Duckadam a completat cu un sfat prețios pe care l-a primit: „Își cunoaște interesul, știe ce vrea de la viață. Cu ani mulți în urmă am fost avertizat: <<Cu Anamaria Prodan nu este bine să intri în contradicții, că nu ai nicio scăpare!>>”

Ana Odagiu a intrat în pielea Anamariei Prodan în ediția specială iUmor - Succes în fotbal din 16 iunie 2023: „Un croșeu tot am dat!”

Ana Odagiu a intrat în pielea Anamariei Prodan și a venit să le vorbească microbiștilor despre succesul din fotbal, mai ales că expertiza îi permite să spună lucrurilor pe nume.

Și de această dată, Helmuth Duckadam „a fost iertat“ de glumele usturătoare ale personalității din lumea fotbalului!

„Nu e nimeni altcineva mai în măsură decât mine în fotbalul românesc... mai în măsură să vorbească, în general. Atunci când vorbesc eu și liniștea tace, plus că eu știu despre ce vorbesc. Măi, cred că eu sunt singura femeie din România care face foarte mulți bani, stă foarte mult în fața camerei și cu toate astea, nu face videochat.”, a început impresara, interpretată de actrița Ana Odagiu pe scena iUmor, ediția specială - Succes în fotbal din 16 iunie 2023.

„Sunt foarte mândră că am făcut tot ceea ce trebuie în meseria mea și în familia mea! Am făcut bani doar pe puterea mea. (...) N-am fost o femeie care a croșetat la viața ei, dar un croșeu tot am dat! Știți despre mine că nu sunt modestă. Am bani ca să îi întorc cu lopata... apropo, aceeași lopată cu care i-am îngropat cariera lui Reghecampf. Nu vreau să mă laud, dar eu, și atunci când am pungi sub ochi, sunt de la Louis Vuitton.”

„(...) Și acum, revenind la fotbal, că la asta mă pricep în ultima perioadă... am făcut cele mai tari transferuri din lume! L-am transferat pe Nicușor Stanciu pe zece milioane de euro! (...) Mie nu mi-e rușine deloc să mă uit în oglindă, chiar și în aia din tavan. Am o oglindă în tavan pe care o montase Reghe... mă uit în aia că sunt foarte frumoasă. Ați văzut? Pentru că nu am nimic de ascuns, eu mi-am făcut poze dezbrăcată, tocmai ca să arăt lumii că nu am nimic de ascuns. Sunt o tipă super sinceră. Și eu când spun că fac ceva, chiar spun!”

Între timp, Magicianul Robert Tudor comenta de pe margine, în culise: „Băi, dar pe Bratu nu l-am văzut toată seara cu zâmbetul ăsta... poate îi trezește amintiri...”

„Să continui cu lauda... sunt cel mai mare impresar de fotbaliști de la noi din țară. Sunt numărul unu! Pentru mine nu există numărul doi. De aia atunci când m-am bătut cu Laur nu am sunat la 112, pentru că pentru mine nu există numărul 2!”

„Dacă vrei să reușești în lumea asta, trebuie să faci sacrificii. Ca fotbalist, dacă vrei să ai succes, trebuie să alergi pe teren ca și cum alergi după asistentele tv! Cum îi explicam lui Mihai Costea, zilele trecute... <<Bă băiatule, trebuie să poți să dai cu piciorul în minge, nu doar în Daniela Crudu!>> Dar ați văzut cum e jucătorul român. Face ce face și mai mult o dă în bară decât în poartă! (...) Cum zicea nea Cornel Dinu: <<Mă, muncitor jucătorul român, foarte muncitor, dar fotbalul nu e șantier!>>”, replică care a stârnit aplauzele în rândul publicului iUmor.

„(...) Contează să știi cu mingea, dar e important să ai și condiție fizică. Adică, trebuie să ai rezistență... să duci măcar două reprize de 45 de minute, nu ca în pat, unde unii pare că intră doar pentru prelungiri. (...) Dar în fotbal trebuie să îți stea mintea acolo. Uite, de exemplu Gardoș... a reușit în fotbal, pentru că el are mintea odihnită! N-ai deranjat-o cu cărți sau cu limba română!”, a fost o parte din materialul Anei Odagiu aka Anamaria Prodan pe scena iUmor, ediția specială - Succes în fotbal din 16 iunie 2023.

După ce Anamaria Prodan, impersonată de Ana Odagiu, a părăsit platoul, Florin Bratu a ținut să întrebe: „Ce altă femeie de succes mai cunoașteți în lumea fotbalului? Păi vezi?! Tot Ana!”

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Ediție specială la iUmor, înainte de partida dintre Kosovo – România

Cea mai nouă gală specială iUmor va avea trei invitați care „au scris“ succes după succes în fotbalul din România, dar și în cel de peste hotare.

Anamaria Prodan, Adrian Mutu și Rică Răducanu, impersonați de Ana Odagiu, George Tănase și Marcelo Cobzariu, vor împărtăși detalii din experiențele lor și, totodată, „vor livra“ roast-uri de aur.

În cadrul episodului iRoast fotbalistic, difuzat înainte de meciul Kosovo – România, disputat în cadrul preliminariilor pentru EURO 2024, Florin Bratu și Florin Gardoș au primit „tratamentul“ binecunoscut al show-ului.

De ce crede Helmuth Duckadam că „a fost iertat“ de cele trei personalități, care sunt glumele pregătite de aceștia și ce surprize s-au mai petrecut în platoul de filmare, telespectatorii pot afla în această seară, de la 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.