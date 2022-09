iRoast, 23 septembrie 2022. Gică Hagi , roast de zile mari: “Scoateți comentatorul că fotbaliștii au început să joace cum zice el”

“Cum zic? Bună seara peluza iUmor?”, își începe roastul invitatul care a intrat în pielea lui Gică Hagi.

“Zic bună seara și juraților de la Tribuna oficială. Vă pup nea Ioane, Răzvan, Florin, să trăiești Helmund. Deci cum să zic, vă vorbește regele! Bine, nu există Rege la fotbal, cu toate că dacă puneți ghilimelele… Ok, sunt!”, spune invitatul.

“Nu mai e istorie în prezent pentru că noi am făcut-o! Și ce ați făcut cu ea? S-a pierdut și nu mai știe nimeni! Fiecare și-a bătut joc cu a știut cel mai bine. Am început din start, să mă scuzați, că noi sportivii, cum să zic, e greu că la mine cu cuvintele nu prea… Eu sunt mai mult pe acțiune, nu mai contează, oricum pentru că jucătorii au început să joace ca niște silabe”, glumește "Gică Hagi".

Invitatul transformat în Gică Hagi a făcut un moment senzațional pe scena iUmor, în cadrul ediției speciale de iRoast

“Deci nu vorbele m-au făcut cine sunt, că degeaba ai vorbe pe teren dacă ești ca vai de steaua! M-au chemat aici ca eu, Hagi, să vă fac să râdeți. Vreți să râdeți? Mergeți, tată, pe stadioane că România nu mai are cluburi de fotbal, are cluburi de comedie”, spune invitatul.

“Unde ați mai văzut voi galerie care aruncă cu petarde în petarde? Asta-i situația! Când ai talent și nici nu muncești, degeaba ai talent! Deci, zero rezultate și tot tu te superi? Că la fotbal e ca la stand-up! Ai talent, n-ai talent, dai la poartă ceva ca să te lase să intri”, glumește "Gică Hagi".

“E ca la muzică la fotbal! Ai voce, nu ai voce, până la urmă mai driblezi, dar la noi dacă te fluieră publicul nu ai cum să bagi CD-ul... Cum să zic...”, mai adaugă invitatul transformat în "Gică Hagi".

“Dacă eu, Gică Hagi, am ajuns să mă uit la un meci și să mă întreb ce se întâmplă pe teren... Am zis... Scoateți comentatorul că jucătorii au început să joace după cum zice el! Eu degeaba strig la el. Ce să facă!? Că ăla zice: Gicu Grozav centrează și când aude așa, nu se poate abține!”, glumește "Gică Hagi". “Cartea nu e bună la fotbalist, că le distrage atenția de la concentrare! Cum să zic... Urmează meciul ăsta care nu e ușor, dar e greu“.

“Finlanda a dat goluri multe, a jucat multe, noi am dat așa și așa, multe dar nu prea multe. Anul trecut am dat mai multe, dar am luat mai puține cred că va fi un meci frumos și se vor marca goluri”, spune invitatul.

“Știu că la mulți nu le convine că Gică Hagi spune lucrurilor pe nume! Păi noi pe vremuri plecam în cantonamente, făceam antrenamente de dimineața până seara de ne suna apa în cap, acum la ăștia le sună numai manele. Echipamente? Păi, ce? Ca acum? Aveam un tricou, un șorț și niște teniși chinezești, atât. Nici nu purtam ciorapi că seara ne usturau ochii de la ei”, glumește "Gică Hagi".

“Să câștigăm diseară este imposibil, dar realizabil. Chiar dacă pierdem, important e punctele. Eu nu vreau să vorbesc de Hagi, că de numele meu vorbește faptele, nu vorbește Hagi. Dar așa cum mă vedeți, mi-am văzut de treabă și am jucat în trei campionate mondiale și europene, da? Am făcut sute de meciuri frumoase, că noi fotbaliștii avem o vorbă: “Cum îți așterni, baftă multă!”, spune invitatul.

“Vă spun sincer că mie mi-a plăcut să-mi arăt talentul sub tricolor, așa cum lui Marica i-a plăcut să-și arate talentul sub prosop. În fine, eu îmi văd de treaba mea în continuare, că nu-mi place să mă cert, să mă supăr, că dacă mă supăr mă cert, mă cert mă supăr după aia”, mai adaugă invitatul transformat în "Gică Hagi".

“Sper să câștigăm, că una e gluma și una e când glumim. Să fim serioși, să fie serioși. Să alerge ca și cum ar fi pentru ultima dată, că mingea e rotundă și cu asta am spus tot!”, spune invitatul.

“Ca să fie bine, ca să nu fie rău, că adversarul e numai unul! Hai România!”, încheie invitatul transformat în Gică Hagi.