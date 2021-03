iUmor, 10 martie 2021. Marie Jeanette, număr savuros de stand-up comedy. Cu ce moment a revenit pe scenă

Marie Jeanette este mai pregătită ca niciodată să lasă jurați cu gura căscată. Aceasta a mai participat și în sezonul 9 cu un număr special și glume senzuale la adresa Deliei.

"Am fost întreruptă de juriu și nu am învățat textul cu ideea că o să fiu întreruptă, eu l-am învățat așa ca la școală, ca o poezie, cap-coadă, iar în momentul în care m-au întrerupt creierul meu a dat eroare 404. Am încurcat tot textul și l-am făcut așa ca o salată, dar într-un final a ieșit mai bine decât mă așteptam.", a explicat tânăra despre ceea ce s-a întâmplat data trecută cu numărul său.

Concurenta s-a bucurat de un succes răsunător după ce a apărut la "iUmor", însă acest lucru i-a plăcut. Aceasta a mărturisit că a primit o mulțime de mesaje cu laude asupra aspectul său fizic și că a venit pregătită pentru a doua oară să ia măcar două like-uri din partea juraților.

"La Cheloo nu îmi fac speranțe, el este foarte greu de convins. Cheloo e boss-ul ăla din instanță, dacă ajungi în instanță și ajungi la capăt, Cheloo este level 99 plus. La Delia este așa level 10, Mihai level 40, Cheloo level 99, de ăla nu treci.", a mai spus ea despre modul în care îi vede pe cei trei jurați.