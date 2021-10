iUmor, 16 octombrie 2021. Duo Mimikry, numărul de pantomimă care i-a umit pe jurați. “Numărul vostru a fost la nivel de artă"

Duo Mimikry este un grup format din două personaje haioase. Unul dintre ele este deghizat în Superman, iar celălalt este medic.

“Superman e peste tot, deci și în București, dar pot să spun că astăzi sunt în vacanță aici”, a spus personajul.

Întrebat fiind dacă îi cunoaște pe jurați, Superman a răspuns:

“Eu îi știu pe toți, sunt un fel de Moș Crăciun. Doar puțin mai sexy”, spune Superman.

Numărul a început cu Superman intrând în scenă și demonstrând cât este de puternic. Cu toate acestea, când a început să mănânce o acadea, se pare că zahărul i-a afectat dinții.

Super-eroul avea nevoie să meargă la dentist. În cabinet, pe când era în sala de așteptare, Superman se speria de sunetele pe care le auzea din cabinet. Până la urmă li-a făcut curaj și a intrat.

Mimica celor două personaje și felul în care interpretau au stârnit hohote de râs în rândul juraților și al publicului.

Pentru a-l convinge să se așeze pe scaunul dentistului, medicul stomatolog a început să facă balet și chiar să îl învețe și pe Superman să fie grațios. Până la urmă medicul stomatolog l-a convins pe super-erou să se așeze și apoi a reușit să îi lucreze la dinte.

Jurizare Duo Mimikry în sezonul 11 iUmor

Jurații s-au ridicat în picioare și au aplaudat furtunos, la fel ca și cei din public.

“Wow! Wow-ul acela cel mai wow. Există grade de superlativ pentru wow. This is the wow. Bă, foarte tare!”, a spus Mihai Bendeac vizibil surprins de talentul celor doi concurenți.

“Este de departe cel mi bun număr pe care eu l-am văzut în ultimele 4 zile. E posibil să rămână numărul meu favorit din acest sezonu și mi se pare un exemplu tipic vis-à-vis de ceea ce ar trbeui să însemne numerele actorilor la iUmor. Un concept atât de simplu. Un personaj pe un statut foarte mare cu o frică meschină poate naște un număr absolut senzațional”, a mai completat Mihai.

“Numărul vostru a fost la nivel de artă, efectiv. A fost artă pe scenă și a fost artă umortistică și a fost senzațional”, a spus Delia.

“Cel mai bun număr by far din aceste sezoane. Nu știu să zic câte, nu știu cu ce să compar, dar a fost minunat”, a povestit Delia în culise.

“Eu cred că acesta este cel mai frumos număr de pantomime pe care l-am văzut eu vreodată”, a spus Cheloo.

“Am apreciat numărul, consider că Superman a avut un moment de rătăcire, iar doctoral nostrum și-a făcut treaba”, a mai adăugat Cheloo în culise.

Duo Mimikry au primit 3 x LIKE de la jurații iUmor.

Totul despre sezonul 11 iUmor

De 11 sezoane, râzi alături de Mihai Bendeac, Delia și Cheloo la iUmor. Anul acesta, în fiecare sâmbătă de la 20:00, te bucuri de momente de teatru, stand-up, muzică, circ și numere excepționale de magie, doar la Antena 1.

Nici în acest sezon nu lipsesc invitații speciali și nici personajele istorice care, indiferent de secolele din care vin, demonstrează că umorul nu are bariere.

Ca de fiecare dată, concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.

În sezonul 11, la fel ca în sezonul 10, fanii show-ului se bucură de prezența în culisele iUmor a lui Vlad Drăgulin. i Mai Mult Umor este show-ul extra disponibil exclusiv pe AntenaPLAY, în fiecare sâmbătă, după difuzarea emisiunii la televizor.