iUmor, 2 octombrie 2021. Nichole Cherry i-a luat la roast pe jurați. Cum au reacționat la glumele deloc îndulcite

Emoționată, simpatică și „foarte” însărcinată, Nicole Cherry și-a luat inima în dinți pentru un roast deloc cuminte în cea de-a doua ediție iUmor din acest sezon. Și cum cei trei jurați o cunosc foarte bine, cu atât a fost surpriza mai mare atunci când Nicole a scos glumele la înaintare.

"Vreau să încep prin a o saluta pe doamna Bendeac. Bună, Mihai!", spune Nicole Cherry în introducere.

Nicole Cherry și-a început numărul de roast cu juratul Mihai Bendeac: “Lăsând gluma la o parte, tu Mihai ești un actor extraordinar, prin comparație cu Drăgulin, pe care l-am văzut pe aici că se tot plimbă, are și perucă și ochelari.. Am înțeles că are și gastrită. Îl înțeleg și eu m-aș fi deghizat un pic dacă aș fi ajuns să fac așa ceva pentru bani”, spune Nicole Cherry.

Nicole Cherry, pe scena iUmor, cu un roast de zile mari despre jurați și despre ea, în ediția a doua a sezonului 11

În plus, Mihai Bendeac nu se poate abține să nu remarce un alt lucru care îl face nostalgic: “Imaginea cu Nicole Cherry însărcinată este foarte asemănătoare cu chestia asta, cu Delia dacă ar fi însărcinată. Bă, simți că ai îmbătrânit, la fel cum o vezi pe Cleopatra Stratan că se mărită, ai senzația că ai îmbătrânit”, spune Mihai Bendeac.

Nicole nu a fost deloc blândă și a continuat seria glumelor tăioase, făcând referire și la evoluția sa în calitate de vedetă: “Eu am ajuns vedetă înainte să învăță scriu, ceea ce, credeți-mă, este jenant mai ales când trebuie să dai un autograf. Copoț știe ce zic”.

Aceasta a făcut și referire la felul în care lumea se raportează la ea de când este însărcinată, dar nu a putut să se abțină și a spus o glumă bună despre Mihai Bendeac: “În ultima vreme mi se spune că sunt un copil cu un copil, la fel ca iubitele lui Mihai”.

“Măi, nu știu ce se întâmplă cu copiii ăștia care devin faimoși.. Se sting și sincer vă spun mi-e frică să nu mi se întâmple și mie același lucru. Eu ce fac cu viața mea? Pot să ajung ca Cleopatra Stratan, să fac ca ea, dar vă spun că e greu, e foarte greu pentru că nu știu de unde a avut puterea aia atât de mare și să se adapteze atât de repede la anonimat”, glumește Nicole Cherry.

