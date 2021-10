iUmor, 2 octombrie 2021. Ștefan Roman, un număr greu de înțeles pentru jurați: "A fost un manifest"

În ediția de iUmor Sezonul 11, din 2 octombrie, Ștefan Roman se consideră un One Man Show. La iUmor, concurentul încearcă să-i amuze pe jurați, Delia, Cheloo și Mihai Bendeac cu reprezentația lui cu ajutorul unei tinere din public. Din păcate, cei trei judecători nu îi înțeleg numărul pe deplin.

Acesta s-a prezentat la testimoniale ca un om cu foarte multe legături despre care nu poate vorbi: “Am lucrat în cluburi de noapte ca să mă întrețin. Am lucrat la stat. Mai mult nu pot să vorbesc, este ceva ce nu am voie să vorbesc, iarăși, despre o producție, dar n-am voie, deci nu voi vorbi. Am lucrat în două cluburi de renume din Timișoara, pe care iarăși n-o să le spun, pentru niște oameni destul de important și cunoscuți”, spune Ștefan Roman.

Ștefan Roman, pe scena iUmor, cu un număr pe care jurații nu l-au înțeles, în ediția a doua a sezonului 11

Concurentul a intrat pe scenă, nu a spus nimic și a început să cânte “M-am născut între Carpați, la poale de munte”.

Delia: “Nu a înțeles nimeni care a fost metafora”, spune jurata la testimoniale. Tot în backstage, Cheloo a fost întrebat de număr: “Ce aș putea să-ți descriu din acest mister? Nu înțelegeam nimic. În timp ce priveam cu atenție sporită acest număr de umor în mintea mea s-a născut o întrebare: Ce-și dorește omul?”.

Concurentul a luat din scenă o domnișoară, iar replica lui față de ea i-a uimit pe jurați: “Promit că nu te ating decât de la brâu în sus. Eu sunt atent la ochi”.

Însă, nici la brâu și nici la ochi nu s-a uitat, ci la picioarele ei Concurentul a rugat-o pe invitata din platou să-și pună piciorul în palmele sale și o întreba de mai multe ori “Simțiți?”.

Jurizare Ștefan Roman la iUmor 2021

Cheloo s-a gândit că ar fi vorba de un fetiș, departe n-a fost nici Delia care a spus la testimoniale: “Era un apropo clar la acest foot fetish, ori era un soi de vino fata mea că îți ghicesc în talpă...”.

La jurizare, Mihai Bendeac a făcut afirmații care au stârnit râsul: "Am creierul în gură!".

Însă, pentru a-l face pe Mihai Bendeac să înțeleagă, concurentul a explicat despre ce a fost numărul său: "Despre realitatea de care ne înconjurăm. Acei politicieni care ajung într-un punct săraci, bogați, cum sunt ei, nu contează și uită de unde pleacă. E un manifest".

Cheloo: "A eșuat ca manifest. Trebuia să fie explicit și pe față, cu mai puțină senisbilitate și ironie fină".

