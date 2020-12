iUmor 2020, Semifinala. Gluma făcută de Mirela Didei la care nici ea nu s-a putut abține din râs

Ca în audiții, Mirela s-a înconjurat de baloane, spunând că în ele se află flatulențe, pe care le licitează și se îmboțățește în acest fel.

„După ce am trecut de audiții bănuiesc că aveați senzația că o să vin în Semifinală cu niște baloane foarte mari. Nu e cazul. S-au dat toate ca pâine caldă. M-am îmbogățit. Trebuie să recunosc că am făcut ceva greșit. Delia, am mințit un client că este a ta și că ai tras una până când ți s-a rupt apa fără să fii însărcinată. Și mie îmi vine să râd.

A ta, Mihai a fost prima scoasă la licitație. A luat-o un laborator international. Au vrut să vadă ce e în mintea ta. Au desfăcut balonul și au renunțat pentru că se împuțise treaba.

Cheloo, de la tine nu am avut să strâng absolut nimic.