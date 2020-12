iUmor 2020, Semifinala. Stelian Milu, în straie preotești, a urcat pe scenă pentru o slujbă cu umor

“Pe voi nu vă arde focul iadului la fund când stați pe scaunele acelea și o vedeți pe Maria Magdalena dezbrăcându-se în acest platou? Eu nu am avut cum să mă uit la acest lucru pentru că nu am fost acasă și nici nu am internet la Patriarhie”, a completat Patriarhul.

Măicuța perversă Magdalena Chihaia s-a dezbrăcat și i-a băgat pe toți în păcat: „Vă sărut pe toate cele sfinte”

“Sfinte Țițonie, această solomonie spurcată nu vă face cinste”, a spus Cheloo cu privire la momentul concurentului iUmor.

iUmor sezonul 9 se apropie de sfârșit, iar Delia, Cheloo și Mihai Bendeac sunt cei care decid cui acordă șansa de a merge în marea finală.

“Eu cred că ultimele două zile ar fi fost mai ușoare și mai puțin dătătoare de tensiune dacă am fi avut mai multe numere de genul acesta, adică gândite într-o anumită direcție ”, a spus Mihai Bendeac.

“Îmi pare rău. Actorul e actor, costumul e costum, dar glume nu avem”, a completat Cheloo.

“Dar este ceva față de nimicul absolut”, a continuat Mihai Bendeac.

Delia s-a abținut de la comentarii

Delia nu a dorit să comenteze acest moment.

“O să mă sune tata. (…) A purta haine preoțești este un păcat în sine, nici nu trebuie să deschizi gura”, spune Delia, gândindu-se că tatăl său îi va atrage atenția în legătură cu acest moment de la iUmor, de vreme ce el este preot.

“Ne pare rău că nu ați adus din puținul pe care îl dețineți, în calitate de actor”, a mai adăugat Cheloo.

Stelian a primit 2 Like-uri, de la Delia și Mihai Bendeac. Prin urmare, el nu va ajunge în marea finală iUmor.

