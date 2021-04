iUmor, 21 aprilie 2021.Vlad Bieltz stârnește hohote de râs cu povești din copilăre."Și după ce am crescut(...)ne-a luat garda tot"

Vlad Bieltz are 22 de ani și a venit la iUmor spunând că studenția a fost grea pentru el și că l-a terminat facultatea pe el.

“Am avut 21 de restanțe. (…) Am avut mai multe restanțe decât materii într-un an de facultate”, spune Vlad.

Întrebat de Dan Badea în ce zonă a stand-up-ului s-ar plasa, Vlad a răspuns sincer:

“Berceni!”

În interviul de la început, Vlad a spus că a avut câteva relații și chiar a și suferit, dar își păstrează speranța și contul de Tinder.

Citește și: iUmor, 14 aprilie 2021. Paul Diaconescu, actorul plin de haz, are un debit muzical debordant și versuri surprinzătoare

“N-am iubită momentan. (…) Oricum o să-mi pun niște poze de la iUmor pe Tinder”, spune Vlad.

Vlad a lăsat emoțiile în culise și a intrat în scenă plin de curaj.

“Mă deranjează oamenii care nu se prea pricep la calculatoare. I-am spus lu maică-mea că vreau să-mi iau un SSD și maică-mea mi-a zis “Decât să iei un SSD, nu mai bine porți prezervativ?””, povestește concurentul iUmor.

După ce a vorbit despre mama lui, Vlad și-a amintit și de prietenii care i-au marcat adolescența.

“Ne știm din copilărie, am crescut împreună. Și după ce am crescut împreună ne-a luat garda tot ce am crescut”, spune Vlad, iar aceasta a fost gluma care i-a plăcut lui Cheloo.

Gluma la care au râs și jurații, dar și publicul, a fost cea cu Iisus și discipolii săi.

“Cel mai egoist lucru din lume mi se pare să stai la etajul 8, să cobori 8 etaje cu liftul și să te sinucizi la metrou”, zice Vlad, stârnind râsete în public.

Reacția juraților după numărul lui Vlad Bieltz

“Pentru mine este cel mai tare număr din această zi. (…) Respect. Ai toată admirația mea”, a remarcat Cheloo. Cu toate acestea, se pare că Delia nu a fost de acord.

“Vlad, cred că din cauza emoțiilor…(…)Conținul este foarte bun, mi se pare că stă în picioare din toate punctele de vedere. (…) Mi se pare că ai o problemă la cum… ”, spune Delia.

Citește și: iUmor, 14 aprilie 2021. Alexandra Pribeagu i-a surprins pe jurații iUmor cu glume inocente despre copilăriile lor

“Era un pic Tilică, pamblicar așa”, a mai adăugat Delia în culise.

“Apreciez faptul că te-ai pregătit. Am avut în ultimele zile câteva experiențe mai puțin nefericite. Cel puțin mie mi-ai atras atenția și o să te votez pozitiv”, i-a transmis Mihai Bendeac concurentului.

Vlad Bieltz a primit 3 x LIKE de la jurații iUmor.

Jurizarea în sezonul 10 iUmor

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac vor juriza momentele pregătite de concurenți din toate colțurile lumii. Fiecare dintre cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show

Concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de joi.

Vezi ultima ediție iUmor integral și necenzurat: https://antenaplay.ro/iumor-sezonul-10. Vezi ce-ți place

Votează-ți concurenții favoriti iUmor în aplicația Antena 1. Descarcă acum: https://aplicatie.a1.ro/

Curios cum e în culisele iUmor? Vezi cel mai nou episod iMaiMult Umor: https://a1.ro/video/antena-1/imai-mult-umor/