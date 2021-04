iUmor, 14 aprilie 2021. Paul Diaconescu, actorul plin de haz, are un debit muzical debordant și versuri surprinzătoare

Paul Diaconescu este actor, are 31 de ani și se mândrăște că a apărut în multe telenovele și reclame, ba chiar și într-un film cu Stela Popescu. În ultimii 3 ani, Paul spune că a apărut în peste 40 de reclame. O pasiune despre care vorbește cu drag este boxul.

Concurentul iUmor a mărturisit că face box de 5 ani. Mai pregătit ca oricând, cu un fizic de invidiat, purtând un maieu care îi scoată în evidență atuurile fizice, Paul a intrat în scena iUmor pentru a face publicul să râdă.

Paul a mai fost la iUmor și în sezonul 8 și spune că pe atunci era foarte stresat. Cu toate acestea, atunci a ajuns până în finală.

Despre Biblie și alte minuni, spuse de Paul Diaconescu

Atunci când a fost întrebat de ce a venit pentru a treia oară la iUmor, Paul a mărturisit:

“Eu am un mesaj care cred că e util (...) și am venit aici pentru că simt că această platformă în care mă adresez oamenilor funcționează, e de mare vizibilitate și te poți desfășura așa cum te taie pe tinen capul”.

De cum a intrat în scenă, doar Delia și Mihai au fost încântați să-l revadă.

“Este un personaj foarte ciudat ținut în brațe de colegii mei”, spune Cheloo.

Paul însă a pășit pe scenă încrezător și dezinvolt, având pregătit o piesă anti-religie. În melodia pe care a cântat-o, Paul a vorbit despre Dumnezeu și despre ce e scris în Biblie.

Piesa rap a fost pe placul Deliei și al lui Mihai Bendeac.

Concurentul iUmor a vorbit în piesă și despre rai și cât de ușor pare să fie să ajungem acolo după ce ne stingem.

“Mamă, ce-am râs”, a exclamat prezentatorul Dan Badea la finalul momentului lui Paul.

La finalul piesei, Paul a explicat că totul vin din copilărie.

“Eu când eram mic, mic mă duceau la clădirea cu desene neanimate, la biserică, unde era ca la dracu acasă”, povestește Paul.

Jurizare Paul Diaconescu

“Atât de mult îmi place ori de cât ori la această emisiune cineva exprimă niște lucruri în care cred de foarte mult timp, pe care am încercat într-o formă sau alta de-a lungul timpului să le explic. Eu sunt absolut convins că în această țară ultra-ortodoxă maxim 1% din populație a citit Biblia. (…) Nu pot să spun că am râs de m-am dat pe spate, dar am fost extrem de atent”, spune Mihai Bendeac.

“Felictări pentru libertatea ta. Îmi place că de fiecare dată când vii ai niște teme dintr-astea care stârnesc o grămadă de controverse. Ești foarte talentat. Nu știam că te descurci și la rime (…) și că vii cu flow-ul ăsta”, spune Delia.

“Paul, în sfârșit un număr unde îți arăți adevărata valoare. (…) Ai avut un super flow, super text, ești super amuzant. Votul meu v-a spune tot”, a adăugat Cheloo.

Paul Diaconescu a primit 2 X DA din partea juraților iUmor.

Jurizarea în sezonul 10 iUmor

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac vor juriza momentele pregătite de concurenți din toate colțurile lumii. Fiecare dintre cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show

Concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de joi.

