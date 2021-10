iUmor, 23 octombrie 2021. Laura Bișog a impersonat-o pe Mirabela Dauer și le-a cântat aproape la fel ca și artista de renume

Laura Bișog a venit pe scena iUmor și i-a surprins total pe jurații care au crezut că este Mirabela Dauer. Aceasta le-a cântat o piesă din repertoriul marii artiste, dar abia la final și-a dezvăluit identitatea.

Laura Bișog a venit la iUmor semănând perfect cu Mirabela Dauer și a făcut spectacol, în ediția din 23 octombrie 2021

Laura Bișog a urcat pe scena iUmor fără a se prezenta și a început să interpreteze superb o piesă din repertoriul Mirabelei Dauer, căreia îi este o foarte mare fană, iar jurații aproape că nu s-au prins că nu este marea artistă.

„A fost coincidența ca vocea mea să semene cu vocea ei. Ne apropiem în tot ceea ce facem. Ne asemănăm și ca persoană și ca familie și ca greutățile trecute. Singurul obiect pe care nu-l am tot timpul și ea îl are e evntaiul. Sunt momente când cred că sunt în pielea ei, cred că sunt ea. Nu are umor, e ceva sensibil momentul meu”, spune ea înainte de a urca pe scenă.

„Bună seara, bine v-am găsit. Vă iubesc. Vă urmăresc din tot sufletul în fiecare an. Mă numesc Laura Bișog”, se prezintă la finalul interpretării concurenta.

Jurizarea Laurei Bișog de la iUmor 2021, 23 octombrie

Jurata Delia aproape că nu și-a dat seama că nu era chiar Mirabela Dauer, aceasta a încercat pe parcursul melodiei să îl convingă și pe Mihai Bendeac de acest lucru. Cu toate acestea, concurenta a primit voturi pozitive de la Delia și Mihai Bendeac, dar și unul negativ de la Cheloo.

„Bine v-am găsit sau regăsit. Că vă știu de undeva. Asta pățesc și la Iași crede lumea că sunt Mirabela Dauer”, îi spune Mihai Bendeac concurentei.

„E un show de divertisment, vă voi oferi un vot care este în concordanță cu starea mea emoțională”, i-a mai spus el.

„Mirabela Dauer este acea artistă care a evitat să vină acasă”, a spus ironic Cheloo, la adresa Mirabelei.

