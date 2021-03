iUmor, 24 martie 2021. Alexandru și Liana Avădanei, părinții cu lipici la public, stârnesc hohote de râs în rândul juraților

“Hai mami, nu mai termini odată?”, îi spunea cel mic Lianei.

“Fiu-miu seamănă cu mine. Exact asta o întreb și eu: ‘Hai mami, nu termini o data?’”, completează Alexandru, care de data aceasta nu se mai referea la duș.

Perioada pandemiei le-a adus și lor multe greutăți și provocări.

“Am vrut să face dragoste într-o seară și aproape am reușit, dar nu știam cum să facem cu copiii, să nu audă ceva, să nu rămână traumatizați. Am zis că punem niște muzică. (…) Be fast!”, spune Alexandru.

“Ori be furious!”, a completat Liana.

Din nefericire, cei doi s-au iubit pe muzică pentru copii.

“Oamenii care au compus astfel de melodii au suferit clar o traumă în copilărie și atunci când au devenit adulți au vrut să se răzbune pe toți părinții din lume”, spune Liana cu privire la versurile acestor cântece pentru copii.

“Viața de părinte seamănă foarte mult cu viața din studenție. Ai nopți nedormite,se strică toate, urlete în jurul tău, miroase peste tot a vomă”, spune Alex.

Reacția juraților iUmor după momentul Lianei și a lui Alexandru Avădanei

“Sunteți doi părinți admirabili pentru că n-ați venit să spălați scutece în public. Când renunți la tine, faci copii”, spune Cheloo.

“Am simțit o formă nebănuită de empatie față de concurenții noști”, a mai completat Cheloo în culise.

“Recunosc că un pic, un pic, un pic m-ați speriat. (…) Nimeni și nimic în jurul meu nu mă încurajează”, spune Delia.

“Mi se pare frumos că au venit doi părinți care au un copil de 4 ani și unul de 6 ani. Este știută obsesia mea pentru 46 și s-ar putea să fie și acesta un semn”, a adăugat Mihai Bendeac.

Liana și Alexandru au primit 3 x LIKE de la jurații iUmor.

Jurizarea în sezonul 10 iUmor

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac vor juriza momentele pregătite de concurenți din toate colțurile lumii. Fiecare dintre cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show

Concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de joi.

