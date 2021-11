iUmor, 27 noiembrie 2021. T-Rex a venit în platoul emisiunii și a făcut un roast despre vedetele din România

T-Rex a venit la iUmor 2021 și a făcut show total. A dansat, a spus glume, iar jurații i-au oferit două voturi pozitive. Iată momentul făcut de dinozaur.

T-Rex, pe scena iUmor 2021, 27 noiembrie. Iată ce i-au spus jurații

T-Rex a pregătit un moment viral pe scena iUmor, după ce a mers și la alte emisiuni pentru a dansa pe muziză populară. Acum a venit la iUmor pentru a-și demonstra și abilitatea de a face glume.

„Deci eu m-am uitat la scenă și am zis că nu cred așa ceva. Am zis că e o reclamă la un parc, atât de săracă să fi ajuns emisiunea asta?”, spune Mihai Bendeac când vede dinozaurul pe scenă.

„Mare surprinză, a intrat un dinozaur în scenă. Mi se pare jenant că m-am plimbat la toate emisiunile, ce sunt eu maimuță? Mi-am luat apartament în București ca să fiu aproape de emisiuni. Prima oară am ajuns la Neatza. Ce să fac mai mult? Am dansat, am făcut glume, să cânt?”, au fost câteva glume pe care dinozaurul le face pe scena iUmor.

Jurizarea lui T-Rex de la iUmor 2021, 27 noiembrie

Jurații au încercat să poarte o conversație cu dinozaurul, însă nu au avut prea mult succes, dat fiind faptul că acesta nu putea vorbi. Momentul sigur va ajunge viral, așa cum și jurații au spus.

„Bună seara, dinozaurule. S-ar putea să nu înțeleg, care e faza?”, spune Mihai Bendeac.

„A mai fost la câteva emisiuni. Sunt convinsă că același dinozaur. Ăla e?”, spune Delia.

„Hai să comunicăm cu concurentul. Aveți copii? Aveți fațete?”, îl întreabă Cheloo pe dinozaur.

Jurații Mihai Bendeac și Delia i-au oferit voturi pozitive, însă Cheloo nu.

