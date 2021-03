iUmor, 31 martie 2021. Andrei Negoiță, actorul cu glume la purtător, s-a dezlănțuit pe scena  iUmor cu glume din desene animate

Andrei Negoiță este actor și spune că s-a apucat de stand-up în pandemie. În facultate, concurentul spune că a mai încercat să facă stand-up și a făcut prostia de a fura material, dar nu ar mai face niciodată lucrul acesta.

“Trebuie să fi sincer cu tine și să știi ce vrei”, spune Andrei, povestind că își dorește să ajungă chiar până în finală.

Din cauza pandemiei, Andrei spune că nu a mai cunoscut pe nimeni și nici nu a mai putut face dragoste cu nicio femeie. De aceea, el a ajuns să își cunoască mai bine părțile intime și nu se sfiește să vorbească despre asta.

“Pentru că am stat singur în casă și am petrecut destul timp cu mine, (…) am ajuns să ne privim unul pe celălalt cu adevărat. (…) Mi-am dat seama că are așa o fățucă tristă, supărată, e mâhnit. Și atunci am realizat cu cine seamănă. Seamănă cu Scooby Doo”, spune Andrei.

Citește și: iUmor, 24 martie 2021. Ștefania Costache revine la iUmor, mai plină de haz ca oricând

Andrei spune că cel mai bun prieten al lui Scooby Doo este Shaggy, iar în acest caz Shaggy este mâna dreaptă.

“Vino să te ciufulesc puțin”, i-ar spune Shaggy lui Scooby, după cum spune concurentul iUmor.

După glumele cu Scooby Doo, el a trecut la Bocănilă, iepurașul din Bambi. Andrei spune că fiecare dintre noi e Bocănilă atunci când acumulează prea multă tensiune și nervozitate. Așa a ajuns să povestească despre o petrecere corporatistă și cum un el și o ea s-au cunoscut pe ritmul de dans latino. În timp ce fata dansa cu acel băiat…

“Ăla e momentul în care apare efectul Bocănilă. (…) M-am uitat la el în timp ce dansa și am auzit o voce dinspre pantalonii lui”, spune Andrei.

Reacția juraților iUmor după momentul lui Andrei Negoiță

“Băi nene, mă bucur să n-am văzut un moment recitat. Mă bucur că am văzut pe cineva care a avut foarte multă energie și foarte multă mișcare pe scenă”, i-a spus Mihai Bendeac.

“Îți atrag atenția că tu încă ești un Neanderthal care discriminează. La începutul numărului nu ai amintit și persoanele căsătorite sub sechestru”, a adăugat Cheloo.

Citește și: iUmor, 24 martie 2021. Baronul Universului îi uluiește pe jurații iUmor, cu greutățile la purtător

Andrei Negoiță a primit 3 X LIKE de la jurații iUmor.

“Acest băiat a venit pe scena iUmor și ne-a dăruit momente de umor. Umor nesperat.”, a mai spus Cheloo în culise.

“A meritat 3 like-uri pentru că a fost bun din toate punctele de vedere”, spune Delia.

Jurizarea în sezonul 10 iUmor

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac vor juriza momentele pregătite de concurenți din toate colțurile lumii. Fiecare dintre cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show

Concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de joi.

Vezi ultima ediție iUmor integral și necenzurat: https://antenaplay.ro/iumor-sezonul-10. Vezi ce-ți place

Votează-ți concurenții favoriti iUmor în aplicația Antena 1. Descarcă acum: https://aplicatie.a1.ro/

Curios cum e în culisele iUmor? Vezi cel mai nou episod iMaiMult Umor: https://a1.ro/video/antena-1/imai-mult-umor/