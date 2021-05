iUmor, 5 mai 2021.Doamna Carmen Gârleanu,diriginta lui Mihai Bendeac,de la catedră, pe scena iUmor, pregătită de un roast legendar

Carmen Gârleanu intră în scena iUmor, iar juratul Mihai Bendeac și-a pus mâinile în cap când i-a auzit numele.

“Eu am stat în foarte mare stres și astăzi am sunat-o pe maică-mea și am pus-o pe maică-mea să se jure că nu vine taică-miu, însă efectul, apropos de doamna Gârleanu, a fost cam același”, a mărturisit Mihai Bendeac.

Diriginta lui Mihai l-a lăudat pe jurat, spunând că era foarte cumințel și frumușel când era mic.

“Cum era Mihai în clasa a 9-a…Superb, o să-l vedeți, frumos, finuț, delicat”, spune Carmen Gârleanu.

Doamna dirigintă își amintește cu mare drag că în vara dintre clasa a 10-a și a 11-a a primit cel mai frumos cadou ca dirigintă, după ce elevii ei descoperiseră teatrul.

“Ați jucat “Jocul de-a vacanța”, unde tu ai jucat rolul principal”, spune doamna Carmen Gârleanu.

După ce a făcut o remarcă la spusele Deliei, referitoare la muzică, Cheloo a exclamat:

“Sunteți mai amuzantă decât elevul, doamnă”, i-a zis juratul iUmor.

Diriginta cu umor care i-a prezis un viitor strălucit lui Mihai Bendeac

“Doamna Gârleanu ne-a dovedit că este mult mai amuzantă pe scena iUmor decât este Mihai Bendeac pe scaun”, spune Cheloo.

Doamna dirigintă a divulgate un mare secret de-al maestrului Bendeac. Se pare că în clasa a 12-a a primit un telefon de la mama lui Mihai, care îi povestea că fiul ei a plecat de acasă și s-a mutat cu Maria, iubita lui de atunci.

Atunci când l-a chemat diriginta pe Mihai pentru a sta de vorbă, juratul iUmor i-a spus:

“Da, cum să nu, iubirea vieții mele. Drept urmare, s-a căsătorit, a avut 4 copii, dar într-o altă viață, într-un univers paralel”, spune Carmen Gârleanu.

Pe fundal, diriginta a vrut să proiecte poze din liceu în care apare și Mihai Bendeac.

“Semăna cu fratisu 1 la 1. Ceea ce înseamnă că și Mihai a fost drăguț cândva, dar acum e foarte bătrân”, spune Delia.

“Fotografiile alea de la spectacole…Am recunoscut inclusive ce-I furam mamei de acasă. Îi furam lucruri pentru recuzită, scaune pliante, ceasuri de perete”, povestește Mihai Bendeac.

“A fost strălucitoare. Atâta viață și atâta poftă de amuzament cât a avut doamna dirigintă nu o să aibă 10 invitați speciali adunați la un loc”, spune Cheloo.

Doamna dirigintă a venit pregătită și cu un caiet de amintiri din liceu, din care a citit împreună cu Mihai Bendeac, pe scenă, unele dintre citatele elevilor.

