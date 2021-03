Cine este Virgil Pop, concurentul iUmor care i-a uimit pe jurați cu roast-ul lui în limba română veche

“Domnul, în mod responsabil, mi-a metamorfozat jegurile, că nu pot să numesc versuri chestiile alea, dar le-a tradus în limba uitată și pentru mine a fost un moment senzațional”, spune Cheloo.

Cine e Virgil Pop

Juraților, însă, nu le-a trecut nicio secundă prin minte că stau în fața unui om cu o carieră spectaculoasă în spate.

Virgil Pop, născut în 1974, este un cercetător român care a adus multe schimbări importante în felul în care e percepută România cu privire la spațiul cosmic.

Concurentul iUmor este singurul roman specializat în drept internațional spatial și comandantul primei expediții românești de simulare marțiană RoMars 2011 în Utah, SUA. El a obținut diploma de Doctorat la Universitatea din Glasgow.

Timp de doi ani, el a fost profesor universitar de engleză juridică la Universitatea Lille II din Franța. În 2011, a primit premiul I pentru cea mai bună lucrare și prezentare în cadrul Simpozionului Internațional pentru Reducerea Impactului și Explorarea Asteroizilor, la College Station, USA.

În prezent, Virgil Pop este cercetător științific la Agenția Spațială Română și este coordonatorul national delegat pentru Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic.

De asemenea, Virgil Pop este și autorul a două cărți cu teme cosmice, și anume, “Who Owns the Moon?: Extraterrestrial Aspects of Land and Mineral Resources Ownership” și “Unreal Estate – The Men who Sold the Moon”.