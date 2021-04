iUmor, 7 aprilie 2021. Andrei Garici a venit la iUmor cu un număr de stand up despre sărăcie

Andrei Garici, familiarizat cât de cât cu scena, și-a început numărul cu o mică poveste despre Moș Crăciun, ca mai apoi să dezbată subiectul sărăciei și a anului 2020, care a venit și a plecat cu tot ce a adunat o viață! Numărul senzațional a fost aplaudat de toată lumea!

"Mă numesc Andrei Garici, cu G, de la italienescul Gigolo sau de la românescul Gheorghe și am să încep prin a vă spune că sunt foarte fericit să fiu aici aproape la fel de fericit ca atunci când am aflat că nu există Moș Crăciun. Știu că e bizar să spun asta, dar la mine n-a venit Moș Crăciun niciodată și în fiecare an îi întrebam pe ai mei «mami, tati, dar la mine de ce nu vine Moș Crăciun?», iar ei îmi răspundeau foarte simplu «nu știu de ce nu vine, poate are ceva cu tine, poate nu te place suficient». Când m-am mărit și am aflat că nu există parcă mi s-a luat așa o piatră de pe inimă", spune cocnurentul.

Andrei Garici, comedie curată pe scena iUmor: "Îți prevăd un viitor strălucit"

Anul 2020 care a venit la pachet cu pandemia care a cam pus presiune pe banii tuturor, iar concurentul din această seară povestește cum a fost pentru el această perioadă: "Nu știu cum a fost anul 2020 pentru voi, dar eu l-aș putea compara cu fosta nevastă, care, la fel ca și anul 2020, în doar câteva luni a reușit să mă lase fără tot ce am strâns o viață. Atât de sărac m-a lăsat pe mine anul 2020".

"Bendeac, râzi! Ai cunoscut-o cumva pe fosta mea nevastă?", iar Mihai Bendeac îi spune "încă nu". Replica cocnurentului i-a lăsat pe toți cu gurile căscate: "Pe tine chiar nu te iubește nimeni pentru că ea i-a cunoscut pe toți".

"2020 m-a lăsat atât de sărac, încât dacă bag mâna acum în buzunar, tot ce mai găsesc este o bucățică de scamă. Nu mi-a fost greu să sărăceasc în 2020 pentru că eu eram încă din 2019 foarte sărac. E ca în reclama aia «Tușești? Cum ar fi să ai și diaree?»", spune Andrei Garici.

Numărul senzațional s-a închiat apoteotic, în ropote de aplauze. Jurații au avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Andrei Garici.

"Este pentru prima dată când faci asta pentru scenă? Îți prevăd un viitor strălucit!, spune Delia, uimită de calitățile de comediant ale concurentului.

"Sărăcia este unul dintre cele mai sclipitoare subiecte din umor. Trebuie să spun că ești singurul care s-a încadrat în timpul regulamentar", a spus Cheloo.

Concurentul lucrează în publicitate și este vocea din reclame, iar cretivitatea este la ea "acasă". Laitmotivul sărăciei i-a adus numai aprecieri: "Dincolo de aprecierea pentru numărul tău care a fost foarte inteligent și mi-a plăcut, aș vrea să te rog să mă ajuți cu ceva. Eu nu mai consum alcool de 11 zile și nici nu mai fumez, tot de 11 zile șa vrea să-mi faci o voce prietenoasă care să mă încurajeze", spune Mihai Bendeac. Andrei Garici a luat trei de "DA" de la jurați.

Jurizarea în sezonul 10 iUmor - Delia, Cheloo și Mihai Bendeac

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac vor juriza momentele pregătite de concurenți din toate colțurile lumii. Fiecare dintre cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show

Concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de joi.

