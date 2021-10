iUmor, 9 octombrie 2021. Andrei Garici a vorbit despre„ zvonurile” apărute după câștigul său din sezonul 10

Jurații au fost încântați să-l vadă pe Andrei Garici, cel care a câștigat sezonul 10 iUmor. Comediantul a urcat pe scenă purtând pe cap coarne de ren, fiind în ton cu tematica ediției a treia a sezonului 11. Jurații, prezentatorii și toți cei care fac posibilă creara show-ului iUmor au sărbătorit împreună Crăciunul, mult mai devreme.

Andrei Garici a vorbit, într-o notă plină de umor, despre zvonurile apărute după victoria sa din sezonul 10.

Andrei Garici a revenit pe scena iUmor, în sezonul 11

„Nu mi-a plăcut un lucru după ce am câștigat iUmor și anume că au început să apară foarte multe zvonuri. Unul dintre ele a fost că am câștigat cum că sunt citez iubita lui Mihai. Din păcate nu am putut să iau zvonul ca pe un compliment, pentru că tot lumea spune că la capitolul iubite Mihai are gusturi proaste. Un alt zvon a fost că am câștigat 5 mii d eeuro, pentur că i-am dat lui Micutzu să-mi scrie niște, citez din nou, glume răsuflate. Nu-l cunosc pe Micutzu, dar știu că pentru 5 mii de euro nu are cum să-ți scrie niște glume răsuflate. De la 10 mii încolo te rezolvă”, a spus Andrei Garici.

„Au fost voci care au spus că Nae Nicolae trebuia să câștige. Eu personal mă bucur că nu a câștigat, pentru că nu arm ai fi avut de ce să vină în sezoanele următoare”, a completat acesta.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 11 iUmor

De 11 sezoane, râzi alături de Mihai Bendeac, Delia și Cheloo la iUmor. Anul acesta, în fiecare sâmbătă de la 20:00, te bucuri de momente de teatru, stand-up, muzică, circ și numere excepționale de magie, doar la Antena 1.

Nici în acest sezon nu lipsesc invitații speciali și nici personajele istorice care, indiferent de secolele din care vin, demonstrează că umorul nu are bariere.

Ca de fiecare dată, concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.

În sezonul 11, la fel ca în sezonul 10, fanii show-ului se bucură de prezența în culisele iUmor a lui Vlad Drăgulin. i Mai Mult Umor este show-ul extra disponibil exclusiv pe AntenaPLAY, în fiecare sâmbătă, după difuzarea emisiunii la televizor.