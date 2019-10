Râzi cu lacrimi! Adi Bobo, totul despre femei și...filme horror făcute de moldoveni: „Văleu! Vălelei!”

Adi Bobo și-a făcut apariția în sezonul șapte iUmor și a început să facă un super număr de stand up comedy despre viață, relații, mers la sală și alte nebunii cu care ne confruntăm toți!

„Am trecut printr-o despărțire recent. Chiar am suferit după femeia aia. Eram așa de deshidratat încât am început să beau apă ca să am cum să plâng în continuare”, a glumit el.

Am aflat de la el că a început să meargă la sală (doar a început să meargă, dar asta nu înseamnă că se și vede!), dar și cum stă treaba cu femeile, în general: cum se supără, dar și cum fac când se ceartă cu bărbații!

Apoi, Adi Bobo a explicat cum ar arăta un film de groază făcut de moldoveni: „văleu, vălelei”, așa ar începe trailerul. Cum ar arăta în rest producția?

Află totul urmărind clipul video de mai sus, din ediția șase din sezonul șapte al emisiunii iUmor!

