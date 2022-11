iUmor sezonul 13, 13 noiembrie. Fares, glume fără perdea despre străinii din România: „Vine Isis să ne livreze mâncare”

Fares s-a prezentat pe scenă cu o explozie de energie, remarcată și de către cei prezenți. Deși în trecut și-a prezentat numărul comic în limba engleză, de această dată concurentul a ales să vorbească în română.

Fiind la rândul său străin în țara noastră, Fares și-a permis să glumească pe seama celor ca el, însă prima glumă a fost despre familia lui, explicând că mama și sora lui vitregă sunt românce: „Taică-meu e din Egipt, din Africa. E musulman, negru. Când mergem pe stradă, suntem ca o zebră: alb, negru, alb, negru.”

„Săraca sora mea vitregă, nu știu de ce, dar are impresia că nu știu limba română și mă întreabă: what are you doing stepbrother? (Aluzie la filmele pentru adulți n.r) Iar acum am o erecție”, a continuat el.

Glumele lui au stârnit amuzamentul publicului, însă s-a râs și pe seama accentului său. Carismatic și energic, Fares a început numărul bine, însă pe parcus emoțiile și-au spus cuvântul. O intervenție a lui Cheloo l-a cam încurcat pe concurent, care și-a exprimat la final nemulțumirea.

„Mie mi se pare că românii nu mai sunt politically correct. Vă zic de ce: M-a oprit un polițist pe stradă. A zis: da, tu, Michael Jackson grăsuț. Ai față de: iarbă la tine. Rasist (..)

Acum 10 ani, când am venit prima dată în România, simțeam că eram singurul străin. Acum sunt oameni din orice parte. România s-a gândit că dacă nu mergem să luptăm cu ISIS, vine ISIS să ne livreze mâncare. Dai comandă, îl aștepți pe Sorin cu mămăligă și mici și vine Ahmed”, a plusat Fares. La final, concurentul a glumit și pe marginea unei vizite la o biserică ortodoxă.

Jurizare Fares, la iUmor sezonul 13

Fares a dezvăluit că vorbește limba română doar de 4 ani. „Vorbești mult mai bine decât fiu-meu, care vorbește de 6 ani”, a glumit Costel. „Ai avut emoții, dar a fost amuzant faptul că stâlcești limba noastră. O să te încurajez să vii mai pregătit și mai sigur pe tine”, a continuat el.

„A fost un pic emoționat, de la jumătate în colo”, a subliniat și Delia. „Păi dacă vorbiți în timpul setului” a dat Fares replica, făcând referire la Cheloo.

„Mie mi se pare că ai fost submediocru, în primul rând din cauza textului”, i-a spus Cheloo.

Jurații au fost de părere că Fares a luat criticile destul de personal, Vio spunând despre el că are un „orgoliu sensibil”. Fares a mai schimbat câteva replici cu cheloo, spunând că acesta din urmă l-a cam încurcat în timpul numărului. Costel și Delia au vrut să îi dea o șansă lui Fares, recompensându-l cu două Like-uri, însă Cheloo și Vio au apăsat butonul de Dislike.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Cum se votează la iUmor

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.