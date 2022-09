iUmor sezonul 13, 16 septembrie. Edi Vacariu și-a apărat titlul de câștigător. Publicul a început să râdă după doar câteva secunde

Câștigătorul sezonului 8 iUmor, Edi Vacariu, s-a reîntors pe scena show-ului în sezonul 13, în postura de invitat special, pentru o demonstrație în forță. Edi a arătat că încă are glumele la el, dar și că stăpânește foarte bine relația cu publicul, care este extrem de importantă într-un număr de stand-up comedy.

Edi Vacariu, invitatul special al ediției 3 iUmor, sezonul 13

Jurații l-au primit cu aplauze, iar încă de când a început numărul, nu a durat mult până la primele hohote de râs. „Mă bucur foarte mult să fiu din nou în fața voastră. Vreau pentru început să vă spun că am avut foarte multe handicapuri când eram mic, ai mei le ziceau ticuri.

În clasa a7-a m-a luat gâtul. Nu știu ce mi se părea mie, ce filme îmi luam. Că încă nu mă apucasem de legale, nu era încă a 8-a. În a 9-a făceam așa cu gura (a făcut o grimasă n.r) Ce fată să agăți, că zici că voiam să le mănânc....”, și-a început Edi numărul.

Invitatul a continuat șirul glumelor cu câteva întâmplări din familie. „La mine a fost o situație delicată, că ai mei și-au dorit o fată. Și a ieșit și o fată, dar și eu, că am o soră geamănă. Eu dacă n-am fost dorit, toată copilăria am auzit numai: bagă mâna în foc că face bine la ten, dacă sari de la balcon primești câte o ciocolată în plus pentru fiecare etaj”, a continuat el.

Edi Vacariu a glumit pe seama minciunilor spuse de părinți copiilor. „Toată viața am fost mințit. Totul a plecat de la părinți. Acum doi ani când a venit pandemia, am stat 2 ani acasă la ai mei la Botoșani. Mi-am dat seama ce diferențe mari sunt între generațiile noastre. Să aplaude cei cărora nu le-a plăcut școala.. Asta zic, plin de proști”, a mai spus el.

La final, Edi a povestit o întâmplare amuzantă cu un șofer, după ce a bifat din aplicație ca acesta să nu vorbească în timpul cursei. Momentul a stârnit hohote de râs.

„A fost mai bun ca niciodată. Și-a apărat titlul”, a zis prezentatorul Dan Badea.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat 0săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.