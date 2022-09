iUmor sezonul 13, 18 septembrie. Anca Serea, roast neașteptat pentru Costel. Motivul pentru care și-a arătat sutienul pe scenă

Anca Serea a dezvăluit că a acceptat să participe la emisiune de dragul fiicei sale, care este fană iUmor. Soția lui Adi Sînă a dezvăluit că ea și Costel nu se cunosc.

Anca Serea, roast neașteptat pentru Costel, la iUmor sezonul 13

Anca Serea s-a prezentat pe scenă elegantă, încrezătoare și l-a „țintit” direct pe Costel.

„Sunt cunoscută în România ca mămica cu 6 copii, pe toți i-am făcut natural și sunt mândră. (..) Mi-au zis să zic că sunt un fel de Angelia Jolie a României, dar în cazul ei, nu toți sunt ai ei. După criteriul acesta, Costel ar putea să fie Angelina.

Costel, eu am auzit că tu ai 3 copii, dar aproape întotdeauna te plângi că e viața grea. Ar trebui să te gândești cum e viața pentru mine și pentru soția ta, care are 4.

Până să vin aici nu știam cine ești. Mi-au zis să vin ca să creadă lumea că tu ai mulți prieteni mișto”, a spus Anca Serea.

„Apropo de Șerban Copoț, am auzit că și el are tot 3 copii și nu se plânge, ba chiar e un tată foarte bun. Cum naiba să nu fie, când are atâta timp liber”, a adăugat ea.

Un moment neașteptat a fost acela în care Anca Serea a zis că îi este cald și și-a deschis sacoul, lăsându-și sutienul la vedere, spre surprinderea tuturor. Costel și Mihai Bendeac au părut ușor „debusolați”.

Anca și-a continuat numărul ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. „Am auzit că la un moment dat ai avut probleme cu niște interlopi. Ei nu au înțeles glumele tale și au aruncat cu scrumiere și sticle. Dar tu nu trebuie să disperi, noi nu ne pierdem speranța, poate într-o zi tot te vor nimeri.

Și Dan Badea are un copilaș, foarte dulce și frumos. Sper ca măcar talentul să îl moștenească de la tatăl lui..

Costel, ai observat că fotbaliștii atunci când nu mai joacă se fac antrenori, alții își dau cu părerea pe la emisiuni sportive. Așa că bine ai venit în juriul Stand-up Revolution”, a mai zis ea.

La final, Mihai Bendeac nu s-a putut abține și a ținut să îi „întoarcă” o glumă Ancăi.

„Aș vrea să fac și eu o remarcă. Există un film, care se numește „Milionar de weekend”, iar în rolul pe care l-am interpretat eu ar fi trebuit să fie Adi Sînă (soțul Ancăi n.r). A trebuit să renunțe pentru că avea foarte multe turnee. Dar doar așa, să știi, sunt obișnuit să îl înlocuiesc pe Ad Sînă”, a spus Mihai Bendeac, iar publicul a izbucnit în hohote de râs. „Sper că n-a fost cu supărare”, a continuat Mihai amuzat.

„Ce sunt acestea roast-uri? Ar fi trebuit să fie ceva mai dur”, a zis și Costel la final.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.