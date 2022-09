iUmor sezonul 13, 18 septembrie. Ioana Luiza a povestit cum a „prins” o cazare la mare cu 50 de lei. Ce a urmat este hilar

Ioana Luiza a povestit, printre altele, ce a pățit după ce dat click pe o reclamă de pe rețelele de socializare, care promitea cazare la mare cu doar 50 de lei pe noapte. Iată cum a decurs întreaga ei „aventură” la mare!

Ioana Luiza, invitatul special al ediției cu numărul 4, la iUmor sezonul 13

„O iubesc, îmi place foarte mult comedia ei”, a zis Costel, juratul special al acestei ediții.

„Îmi place de tine de mor”, i-a zis și Mihai Bendeac invitatei, încă de cum a urcat pe scenă.

„Sunt foarte săracă. La o fluctuație ROBOR distanță de a-mi lua hârtie igienică din aia roz. Aia de o înjunghii în suportul ăla, că n-are carton.

Pentru că sunt săracă mi-a picat o reclamă foarte tare. Cazare la Mamaia, 50 de lei. Și am dat repede click. M-am împrumutat de 70 de lei, am făcut rost de două nopți și m-am dus. Numai că nu am citit toată informația.

Cazarea mea era pe bulevardul Mamaia, din Constanța. Am ajuns acolo și m-a așteptat ființa de la recepție cu tricoul suflecat peste burtă, mi-a zâmbit cu doi dinți esențiali lipsă și m-a întrebat: ce zici, ai venit la muncă? A crezut că sunt prostituată..M-am bucurat puțin, n-o să vă mint”, a început Ioana Luiza numărul.

Apoi a început să descrie „locația”. „Nu știu cum să vă descriu cât de jegos era acolo, la 50 de lei pe noapte. Am intrat și m-a lovit un miros de clor și de dezamăgire. Era un mucegai pe pereți care devenise penicilină. Cumva, pentru clienții lor, ajută.

Am zis: eh, lasă, că am venit să mă duc pe plajă. Pe net scria că hotelul e la 500 de metri de plajă. Cum sunt toate apartamentele din București lângă metrou, așa am plecat și eu la plajă. Dacă plecam de aici, ajungeam mai repede, pe jos”, a continuat Ioana Luiza.

Invitata a povestit apoi despre experiența de pe plajă, glumind și pe marginea nudismului.

„M-a luat o anxietate. Nu voiam să mă dezbrac în public. Până când am văzut publicul și m-am relaxat. Știți ce fac bunicile pe plajă? Topless. Femei care ultima oară au făcut sex gândindu-se la tablouri cu Regele Mihai. Nici bunicuții nu erau ok. În fața mea, un domn la 137 de ani în chiloți de culoarea pielii. Părea că ieșea un șnur, sper că era șnur”, a mai spus ea.

Ioana Luiza a mai glumit și pe seama faptului că erau și copii dezbrăcați pe plajă, dar și că și-a cumpărat porumb care era adus într-o găleată de lavabil pentru vânzare. „Ăsta e nivelul meu de stimă de sine, mănânc din găleată”, a mai zis ea.

La finalul momentului, Delia, Costel și Mihai Bendeac s-au ridicat în picioare în semn de apreciere. „Pot să recunosc că a fost bună ca stand-upperiță”, a zis și Cheloo.

