iUmor sezonul 13, 20 noiembrie. Rocco Siffredi, poveste emoționantă. Cum a ajuns actor pentru adulți, de la „băiat de altar”

Ediția iUmor cu numărul 13 din sezonul 13 a fost una cu adevărat specială, după ce pe scena emisiunii au o parte dintre jurații surpriză care au animat show-urile trecute, pentru momente memorabile de roast.

După ce au trecut prin același „tratament”, foștii jurați provizorii au venit în prezent să își ia revanșa. Rocco Siffredi a acceptat provocarea de a fi pentru a doua oară jurat surpriză, în ediția ce poartă numele de „Gala juraților”, însă actorul nu a pregătit un moment de roast. Rocco a adus în scenă poveste vieții sale, iar numărul, deși a conținut și părți amuzante, a fost unul plin de sensibilitate.

Rocco Siffredi, moment sensibil pe scena iUmor, sezonul 13. Cum a decis să renunțe la industria filmelor pentru adulți

„În România sunt mai buni decât noi. Fac televiziune mai liberă și mai spontană”, a spus el la testimoniale. Rocco a urcat pe scenă încrezător și a încercat să salute în limba română, după care și-a continuat momentul în engleză.

„Nu sunt aici în calitate de comediant, că nu este punctul meu forte. Mi-au dat doar 10 minute să fac asta. Sper să nu mă lungesc, cum fac de obicei”, a glumit el, ironizând propria meserie.

Rocco a arătat apoi mai multe imagini din copilăria sa, vorbind despre familia din care provine. Ironia sorții a făcut ca mama actorului de filme pentru adulți să își dorească să își vadă fiul preot. Starul de filme 18+ a dezvăluit, într-un mod amuzant, cum i-a venit ideea de a urma această carieră.

„Mama mă trimitea în fiecare duminică la biserică, să fiu băiat de altar. Mama mereu îmi spunea că pot fi următorul preot al comunității noastre. Dar… am găsit o revistă pe stradă (..) am luat-o, am ascuns-o și am dus-o acasă.

Când am ajuns, nu mai aveam răbdare și am deschis-o: o tipă brunetă, dezbrăcată, cu un tip. Dau pagina, același tip, cu o blondă incredibilă. Întorc pagina, el din nou, cu o roșcată. După am avut parte de un șoc: era cu toate trei în același timp. Începând cu acel moment, singurul meu țel în viață a fost să devin acel tip”, a povestit Rocco Siffredi.

Actorul a mai arătat și câteva poze „picante” în care apărea pe coperțile unor reviste de profil. Povestea a ajuns însă în scurt timp și într-o zonă mai sensibilă. „Tatăl meu a stat în primul rând la cinema, uitându-se la primul meu film. Mama doar m-a întrebat: Rocco, o faci cu adevărat sau simulezi? (..) Filmam în fiecare zi a lunii cu două, trei fete diferite. Singura problemă e că atunci când ajungeam acasă, mă simțeam cam singur. Până când a apărut Rosa (soția lui n.r)”, a mai spus el.

Rocco a povestit apoi cum s-a gândit să renunțe la industria pentru adulți, odată ce și-a întemeiat o familie. Apoi a urmat o perioadă grea a vieții sale, în care se gândea că nu merită familia frumoasă pe care o are, având în vedere trecutul său și faptul că era în continuare dependent de sex, așa cum a recunoscut pe scena iUmor, cu lacrimi în ochi.

„Într-o zi, al doilea băiat al meu a venit la mine și mi-a zis: Tati, acum faci sex doar cu mami?” Și m-am oprit”, a explicat Rocco. „Un moment sensibil, dar și amuzant”, a concluzionat juratul Costel, la finalul numărului.

