iUmor sezonul 13, 9 septembrie. Jeki Yoo, număr neobișnuit de magie. Cu ce „ajutor” a apărut pe scenă

Jeki Yoo a intrat încrezător pe platourile de filmare și plin de entuziasm. „Nu sunt Jackie Chan, sunt Jeki. Poate Jackie Chan al magiei”, a zis concurentul, imediat ce s-a întâlnit cu cei doi prezentatori ai show-ului, Șerban Copoț și Dan Badea.

A început cu trucurile de magie încă de când avea 15 ani. E din Coreea de Sud, însă în prezent locuiește în Las Vegas. De 5 ani locuiește în SUA, visul său fiind să urce pe cele mai mari scene din Las Vegas și să facă magie.

Jeki Yoo, moment de magie la iUmor sezonul 13

Numărul său se cheamă „magie de aproape”. A făcut chiar și un colegiu de magie, în Coreea de Sud. „E precum Hogwarts”, a glumit concurentul.

Jeki a combinat magia cu umorul său autentic, însă nu toți jurații au fost ușor de impresionat. În această ediție, Radu Pietreanu li s-a alăturat Deliei, lui Cheloo și lui Mihai Bendeac la pupitrul juriului.

„M-am născut în orașul Busan, Coreea de Sud. Are multe plaje frumoase. Obișnuiam să mă duc ocolo cu prietenii, pentru că îmi place să înot. M-am născut în 1988, dar am poze cu mine din 1987. Vreți să vedeți?”, a glumit Jeki. Imaginile pe care le-a arătat au stârnit hohote de râs. De asemenea, alegerea „obiectului” cu care și-a demonstrat măiestria în arta magiei a fost comentată.

„Domnul Jeki a venit cu o idee nouă: magie cu spermatozoizi. Aparent amuzant, dar avem așteptări mai mari”, a punctat Cheloo. „Să mai găsească și altceva, chiar nu se poate face o scamatorie decât cu cărți?”, a completat el.

Radu Pietreanu pare că știa, de asemenea, „secretele magice” folosite de Jeki, astfel că i-a făcut și el un truc, scoțându-i concurentului o carte de joc de după ureche.

Jurizare Jeki Yoo la iUmor sezonul 13

În afară de Cheloo, care a explicat că s-a săturat de trucurile magice de acest fel, jurații au fost amuzați și plăcut surprinși de numărul lui Jeki Yoo.

„Bine ați venit în România. Sunteți unul dintre magicienii mei preferați. Felicitări, numărul a fost senzațional”, a spus Delia, imitând entuziasmul cu care concurentul a urcat pe scenă.

„Mie-mi plac magicienii pentru că mă simt copil”, a declarat și Radu Pietreanu.

„Cred că măiestria numărului tău constă în faptul că atunci când ai venit aici (la pupitrul juriului n.r) a fost un moment în care am văzut cartea sub jumătatea de ou și am zis „hmm”, a zis și Mihai Bendeac, moment în care cei din jur au început să glumească pe seama modului în care s-a exprimat în limba engleză.

„Ca să mă asigur că acest număr nu este salutat cu 4 de Da, am să mă împotrivesc”, a zis Cheloo. Numărul lui Jeki Yoo a fost recompensat cu trei de „Da” și un „Nu” din partea lui Cheloo.

