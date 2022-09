iUmor sezonul 13, 9 septembrie. Sandu Buzilă, numărul de autoironie al serii. Delia s-a declarat cucerită de vocea lui

Sandu Buzilă este din Republica Moldova și are 25 de ani. Tânărul a absolvit Facultatea de Alimentație Publică și este bucătar. În timpul liber cochetează însă și cu umorul, astfel că și-a pregătit un moment inedit de comedie.

Sandu Buzilă, numărul de autoironie al serii. Concurentul a și cântat, la iUmor sezonul 13

Sandu Buzilă a început să glumească pe seama faptului că ar fi „urât” și „slab”. „Când eram mic, aveam un vis, un scop, să mă filmez într-un film horror. Ca să fie măcar un sens din faptul că mă născusem cu fața aceasta urâtă.

Atunci când mă jucam în nisip, pisica încerca permanent să mă astupe. Și atunci când plângeam, lacrimile îmi ocoleau fața. Am fost la proctolog, și el din greșeală mi-a băgat degetul în gură. Dacă puneau fața mea pe pachetele de țigări, sigur lăsau toți fumatul”, a zis concurentul.

„Nu era urâțel deloc. Nu cred că a fost un copil urât absolut deloc”, a zis Delia la testimoniale.

Sandu Buzilă a vorbit apoi și despre o fostă parteneră. „Din cauză că ea era prea grasă, eu păream prea slab. Zicea că dacă plouă eu nu mă ud pentru că stau printre stropi. Ca să redau cât era de grasă, am luat cântecul lui The Motans, „Versus”, și am făcut o parodie”, a mai spus el.

„Cântă foarte bine”, a remarcat Delia. Vocea concurentului semăna cu cea a solistului de la The Motans.

„Mi-ai părut un exemplar prea rar de balenă. De ai veni aici, s-ar rupe scena. N-aveai caracter, să nu mănânci chiar tot ce găsești în frigider/ Mi-ai zis că tu poți să ții dietă, să nu mănânci tot ce e comestibil pe planetă. Măcar îți mulțumesc că nu m-ai mâncat pe mine. Cum de te-ai putut abține?”, au fost câteva dintre versurile parodiei.

Sandu Buzilă a mai cântat apoi un cântecel amuzant legat de o situație din troleibuz.

Jurizare Sandu Buzilă la iUmor sezonul 13

Mihai Bendeac și publicul s-au ridicat în picioare. „Pentru mine a fost efectiv o plăcere”, a zis Mihai.

„În primul rând felicitări pentru timbru și pentru voce. Sună fabulos de bine. Mi-a luat privirile și mintea și tot”, a zis Delia. „Interpretarea a fost foarte aproape de ce se întâmplă la audiții la X Factor”, a explicat ea la testimoniale.

„Mi-a plăcut. Mai ales felul în care le spui, așa, parcă nu sunt alte tale. Le dai cu perdea. Foarte mișto, te-aș chema la un chef”, i-a spus și Radu Pietreanu.

„Nefiind un mare fan al artiștilor din Republica Moldova, care mi se pare că sunt toți trași prin același timbru, pot să spun doar că: subiectul generos, realizare îngrozitoare, slabă. N-ai nicio legătură cu subiectul. Ești un menestrel trist”, i-a spus Cheloo. „Sala a fost în picioare pentru că amorțise”, a glumit el.

Sandu Buzilă a primit 3 voturi pozitive și unul negativ, venit din partea lui Cheloo.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.