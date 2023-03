iUmor sezonul 14, 11 martie. Ionuț Țigănescu a folosit comedia ca să facă dreptate. Ironii savuroase care merită ascultate

Ionuț Țigănescu a mărturisit că locuiește în Irlanda „ca orice alt moldovean” și că lucrează în construcții, iar „pasiunea” pentru comedie a venit dintr-o pură coincidență, atunci când a încercat să tragă un semnal de alarmă în orașul natal:

„Eu lucrez în construcții și mă pricep cu lopata. Nu sunt tâmplar, cum ar crede toți că stau la colț și dau la tâmplă. Eu sunt cu lopata și zic că dacă ar fi să mă întorc (în țară) și să moară vreun politician, să mă băgați gropar, măcar așa combin utilul cu plăcutul.”, a fost o parte din ironia plină de savoare a concurentului pe scena iUmor, sezonul 14.

Ionuț Țigănescu a făcut un roast savuros la adresa sistemului românesc: „Respect!” Cum l-a „atacat” pe Cheloo

Accentul de moldovean l-a ajutat de minune pe Ionuț Țigănescu! Mesajul său a avut un impact puternic asupra spectatorilor, iar jurații s-au declarat cuceriți:

„Unde sunteți moldovenii mei? La București, Măria Ta! (...) Am venit la îndemnul președintelui Iohannis, nu știu dacă știți. A făcut un discurs în care a spus că românul din diaspora, în caz că ne atacă Rusia, are 14 zile la dispoziție să se întoarcă înapoi în România, că dacă nu ne bagă la pușcărie.”, a început concurentul pe scena iUmor, iar Cheloo a exlamat: „Extraordinar!”

„Întrebarea mea este de ce 14 zile? Că dacă e să ne atace ăștia, noi în două zile vorbim rusă. (...) Unde ne băgați? La pușcărie? Doar că în pușcării nu prea avem locuri, că dacă aveam locuri, te băga și pe tine!”, l-a „atacat”, în mod direct, pe Cheloo: „Respect!”

„Eu zic să închidem spitalele, că și așa arată ca niște pușcării și să ne băgați acolo. Dar, pe de-o parte, îi înțeleg îngrijorarea și supărarea domnului Iohannis. Voi ați văzut cum arată ăștia care sunt plătiți din banii noștri ca să ne apere? România e singura țară din Europa care are 1000 de generali, dar dacă vine războiul doar 60 poate să se lupte! Ați văzut câte stele au băieții ăștia? Zici că au fost la toate războaiele de când a murit Iisus încoace! Ei poartă stele cu jachetă pe sub.”

„(...) Pe cât sunt ăștia de opulenți în stele, pe atât de amărât e soldatul român! În România, un soldat român câștigă între 2000 de lei și 4000 de lei în mână. La salariul ăsta chiar o ei în mână.”

„(...) Eu cu poliția română am o problemă de când am văzut o situație la mine la Bicaz. Poliția Română are o alergie la sunetul ăsta (a spus asta în timp ce freca în palme o bancnotă de 100 de lei). Știu caz real la mine în Neamț. Treceau patru camioane cu lemne și era un filtru al Poliției Române și un băiat de la Ocolul Silvic făcea așa lângă ei (a arătat gestul cu bancnota), dar oleacă mai mare, de ăsta european avea. După, și-au revenit polițiștii, au oprit un băiat cu Dacia.”

„Eu am o teorie cu Poliția Comunitară. Ei sunt cum sunt câinii în aeroport, care miros droguri. Eu cred că așa sunt antrenați și polițiștii comunitari, dar cu zarzavat! Li se pun trei legături de zarzavat în față, îi leagă la ochi și ei trebuie să depisteze care e leușteanul, pătrunjelul, astea-s calitățile polițistului comunitar!”

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului

Jurizare Ionuț Țigănescu la iUmor sezonul 14

Jurații iUmor au rămas plăcut impresionați de monologul lui Ionuț Țigănescu și au dorit să afle de unde orientarea sa către comedie. Iată ce răspuns a oferit concurentul:

„Eu nu fac stand-up, m-am apucat dintr-un accident. Am venit în România în conediu, apoi m-am întors în Irlanda și m-am apucat de videoclipuri, dar am vrut să fac un videoclip pentru prietenii de acasă care candidau la primărie, în calitate de consilieri și eu știam ce băieți sunt, că au crescut cu mine!”, a mărturisit concurentul./„Am făcut ca un apropo pentru oamenii de la mine din oraș.”

„Fascinant!”, a jurizat Nelu Cortea.

Așadar, Ionuț Ungureanu a primit toate cele patru like-uri.

„Numărul a fost bun, știm că este începător și mă bucur că a reușit să ne păcălească.”, a spus Cheloo la testimoniale.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.