iUmor sezonul 14, 4 martie. Toader Bordei și Ghiocel, momentul care a emoționat o sală întreagă. Reacția inedită a lui Cheloo

Toader Bordei este un bătrânel din comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț, care a fost toată viața lui un simplu inginer mecanic. În calitate de pensionar și posesorul unui măgar pe nume Ghiocel, concurentul a venit în platoul emisiunii iUmor, sezonul 14 și a recitat un text cu o scriitură simplă, dar sinceră, alături de prietenul lui patruped.

„Băiețelul acesta l-a adus cineva din Teleorman și am început să am grijă de el, să îl cresc, îi dau tot ce îi trebuie. E un animal inteligent. El mă simte când mă vede așa, prin telepatie, miros.”, a spus Toader Bordei la testimoniale, făcând referire la măgarul său, Ghiocel.

Toader Bordei a îmbinat comicul cu emoția la iUmor, sezonul 14. Momentul l-a făcut pe Cheloo să facă o dezvăluire tristă

„Ghiocel e măgărușul care nu mănâncă nicio floare, nu că ar avea vreo boală, ci e o fire sentimentală. El când paște pe câmpie, fredonează o melodie și atent să nu doboare nici cea mai micuță floare. (...) Iar când satul îl străbate, îi fudul de nu mai poate. De cu zori și până seara, către moară tot mereu, urcă dealul și coboară . Cum e, Ghiocel? E greu? (...) Urechilă se întoarce, cere zahăr de la el. <<Bine, hai să facem pace>>, zice omul către el (...).”, a fost o parte din poezia recitată de Toader Bordei pe scena iUmor, sezonul 14.

Numărul concurentului a fost presărat și cu câteva momente în care acesta și-a uitat replicile, dar a reușit să se scoată cu un zâmbet sincer. Emoția bătrânului, dar și tonalitatea aparte l-au făcut pe Cheloo să recunoască că el nu și-a cunoscut bunicii: „Tu îți dai seama că pe mine acest moment de umor m-a tulburat grav? Eu nu mi-am cunoscut niciun bunic.”, a mărturisit juratul la testimoniale.

Atât juratul, cât și întreg platoul l-au aplaudat frenetic pe concurent ca să îi dea curaj să își ducă numărul până la capăt: „Continuați, domnul meu! Avem tot timpul din lume! Ghiocel e aici, noi avem liniște, pace”./„Asta e ultima strofă.”, a zis concurentul, ceea ce a reușit să schițeze un zâmbet pe fețele celor prezenți.

După ce și-a încheiat poezia, Toader Bordei și-a exprimat intenția de a recita și un cântecel, moment care a fost primit cu multă căldură: „Cu tot dragul, vă rugăm!”.

„Mai vreau odată să mă duc, măi, băiat la Câmpulung. Să aștept trenul în gară, pe peron, în frig afară. Și ca să mă încălzesc, fumam, măi. Pardon! Cântam, mă scuzați, tăieți de acolo.”, a spus bătrânelul, iar replica năstrușnică i-a amuzat copios pe jurați.

„Era bunicul perfect pe care ți l-ai fi dorit să îl ai!”, a spus Delia la testimoniale./„De aia căscam și plângeam. Unde sunt bunicii mei?”, a spus și Cheloo la testimoniale.

Jurizare Toader Bordei și Ghiocel la iUmor sezonul 14

Momentul lui Toader Bordei și Ghiocel i-a înduioșat profund pe jurați, făcându-i pe toți cei prezenți în platou să îl descrie pe concurent ca fiind bunicul la care mulți au visat:

„Să vezi un om de 73 de ani emoționat, mi se pare fascinant! (...) Toate experiențele din emisiunea asta îmi pătează sufletul.”, a declarat Nelu Cortea la testimoniale.

„Sunteți extrem de frumușel! Aveți barba deasă. Nu mai au bărbații în ziua de azi barbă așa! Nu mai au atâta păr.”, l-a complimentat Delia pe concurent./„Și măgărușul e foarte simpatic. Care e povestea lui? Are măgăriță?”, a fost întrebarea pe care Delia a adresat-o concurentului și care a primit un răspuns la care nimeni nu s-ar fi așteptat:

„Eu cu el am închiriat o mașină și l-am dus la centenar în 2018 și un copil a făcut o poză. Și cu această fotografie s-a dus la Varna, la un concurs internațional de fotografie. (...) Nu are, e obraznic. M-a mușcat de nu știu câte ori. (...) Dar cred că (de asta face așa), că el mai face o treabă: când mă vede, el are al cincilea picior și face pe nebunul.”, a spus Toader Bordei, moment care a făcut deliciul publicului.

„Aveți tot respectul meu!”, a fost replica lui Cheloo la răspunsul concurentului despre ce înseamnă pentru el participarea la centenar: „Dacă suntem români cu adevărat, noi nu trebuie să uităm aceste sărbători!”, după care juratul a părăsit platoul chiar înainte de vot./„Cheloo chiar s-a emoționat!”, a povestit Nelu Cortea la testimoniale.

Toader Bordei a primit toate cele patru like-uri: „Am dat like pentru eroii care s-au sacrificat!”, a spus Cheloo.

