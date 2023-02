iUmor sezonul 14, 18 februarie. Alexandru Pleșcan, picătura chinezească cu umorul său sec: „Fă-l să se oprească!”

Alexandru Pleșcan sau „Xander”, așa cum s-a introdus concurentul, este un simplu nutriționist de profesie, asta după ce a decis că nu mai vrea să fie „grăsuț”. El a „recitat” un număr cu glume spuse la pahar, care le-a cam dat dureri de cap juraților:

„Am venit aici ca virusul gripal, în trecere! Am fost un papă-lapte când eram mic, cu timpul, am devenit un papă-iaurt. Sunt nou în domeniul comediei, la fel cum a fost Viorica Dăncilă în Guvern. Am întrebat 100 de grame de ovăz, de ce vă umflați așa?”.

Alexandru Pleșcan „a făcut glume de tătic” la iUmor, sezonul 14: „Îl cunoașteți pe Gelu? Gelu-covrigelu`!”

Alexandru Pleșcan și-a continuat materialul cu replici care veneau ca pe bandă rulantă, căci avea de unde: „Câte foi ai?!”. Deși a vrut să „livreze” un număr de comedie, glumele se cam lăsau așteptate, iar jurații au avut nevoie de explicații ca să le înțeleagă:

„Ați văzut noile icre cu maia? Mai ia și tu, mai ia și altul. Personajul biblic, Daniel, a fost aruncat în groapa cu lei, dar tot sărac a ieșit. Dacă frigul ne intră în oase, știe cineva unde este ușa?”/„Ce ușă?”/„Băi, nu mai întrerupeți concurentul, că am o idee genială. După ce se termină numărul de iUmor, reluăm propoziție cu propoziție și dezbatem!”, a spus Cheloo.

„Am fost la farmacie să cer un test de sarcină și m-au întrebat dacă-mi place să ridic greutăți. Știți cum se numesc bărbații care se bat iarna în zăpadă?! Bulgari. Și femeile?! Bulgăroaice! Dacă dragostea trece prin stomac, a calculat cineva cu ce viteză? Când te apuci să tragi de fiare, ai grijă să nu ți se lungească urechile!”/„Asta poate fi explicată un pic?”, a întrebat Delia.

„Din păcate azi nu am găsit un loc de parcare acolo unde lucrez. Așa că am plecat, e semn că au suficienți oameni. (...) La stânga femei, la dreapta femei, să vezi diseară ce bătaie îți iei! (...) Știți bancul cu fănuț? Fă, nu-ți mai dau nimic!”/„Câte mai aveți, nu vă supărați, domnul Alex?”, l-a întrerupt Nelu Cortea./„25”, a răspuns Alexandru./„Nu mai întrerupeți concurentul! Aplauze, e o sărbătoare. Plouă cu umor, e grindină!”, a spus Cheloo.

Într-un final, Cătălin Bordea s-a oferit să-l ajute pe concurent să recite numărul mai repede, dar și să îi verifice foile: „Problema era că eu vedeam ce urmează!”. Atât intonația, cât și talentul actoricesc al lui Cătălin au reușit să schițeze un zâmbet pe fețele juraților: „Adevărul e că numai așa merg citite astea!”, a spus Cortea.

„Am fost să mă înscriu la o sală de arte marțiale, iar când instructorul m-a văzut, mi-a zis: <<Ia hai cară-te!>>”/„Îmi venea să îi dau foc la foi, nu mai vreau.”, a spus Cortea la testimoniale./„Faptul că tu poți să provoci durere fizică prin vorbe, e și ăsta un talent, dar nu e neapărat bun!/„Mă doare fizic. Mă doare creierul!”/„Armata română o să pună ochii pe el!”, a spus Cătălin Bordea.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Citește și: Premiera iUmor sezonul 14, 11 februarie. Alexandru Duru s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Jurații și-au făcut „pofta” de râs

Jurizare Alexandru Pleșcan la iUmor sezonul 14

Pretențios din fire, Nelu Cortea nu a părut prea sigur de eligibilitatea concurentului în show-ul iUmor. În schimb, Cheloo a decis să lase soarta concurentului în mâna publicului din România.

„Sunt un fel de glume de tătic!”, a spus Cătălin Bordea.

„Gelu-covrigelu` rămâne în sufletele noastre!”, a spus Delia./„Uite, mie mi s-a părut că a fost foarte special, tocmai faptul că el nu e amuzant, e un om foarte serios. Mi se pare incredibil că e un om atât de neamuzant!”

„Alex, sunt glume care, fără mișto, sunt faine până la șapte-opt ani!”, a spus Nelu Cortea.

„Domnule Alexandru, eu am altă părere. Eu cred că acest juriu trebuie să își decline competența și să treacă dosarul mai departe către Curtea Supremă, adică publicul românesc. Eu zic că trebuie să îl trimitem direct în Finală, pentru a fi judecat de către oamenii din România! Votați cu sufletul! Da-ți-mi voie, măcar o dată, să votez în numele vostru, nu se va mai repeta!”, a decis Cheloo.

Așadar, Alexandru Pleșcan a primit toate cele patru like-uri: „Nu pot să cred!”/„Poporul o să îl pedepsească pe Cheloo!”/„În sfârșit suntem o echipă! Echipa s-a sudat!”

Citește și: Premiera iUmor sezonul 14, 11 februarie. Titi Bouroș i-a furat „meseria” magicianului Robert Tudor. Cu ce i-a „vrăjit” pe jurați

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.