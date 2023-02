Premiera iUmor sezonul 14, 11 februarie. Alexandru Duru s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Jurații și-au făcut „pofta” de râs

Alexandru Duru a ales să își înceapă numărul diferit și le-a atașat juraților o secvență care părea scoasă din filmele de acțiune. Sătul de traficul din București, dar și de sunetul deranjant al claxoanelor de mașini, concurentul nostru, inginer de meserie, și-a scos placa autopropulsată și echipamentul textil din dotare și s-a ridicat peste „așteptările” celorlalți. Exclamațiile au fost pe măsură:

„E magician!”/„La înălțimea aia se dă?”/„Bogații! Le duce mici, la Snagov, pe lac!”/„Bă, ești nebun? Îmi doresc foarte mult acest mijloc de transport!”.

Alexandru Duru a făcut show la înălțime, iar jurații au „salivat” la numărul din premiera sezonului 14 iUmor. Cum „și-a pus viața în pericol” Magicianul Robert Tudor

Concurentul le-a „livrat” juraților un moment de talia episodului de azi, în premieră! Din mijlocul aglomerației, Alexandru Duru a zburat cu drona până în culisele platoului, iar Cătălin Bordea nu a mai putut suporta suspansul și s-a dus după el: „Unde-i, mă? Bă, unde-s micii lui Nelu?”.

În timp ce cărau „drona pentru săraci”, juratul și concurentul au urcat pe scenă, însă publicul a mai avut parte de o supriză. Alexandru Duru a lansat mașinăria în platoul emisiunii: „Bordea ține-ți pletele!”/„Cade tot praful din studio!”/„A fost o tornadă nebună de evenimente! De la Michael Jackson n-a mai văzut România așa ceva!”, a spus Delia la testimoniale.

Alexandru Duru a trecut, apoi, la fapte și le-a livrat, la propriu, Deliei, lui Bordea, Cortea și Cheloo de mâncare: „Ciocu mic, avem pomană!”. Dintre toți, Cheloo a primit „bucata de rezistență”, adică un pui rotisat din care a mestecat pe tot parcursul momentului: „Am mâncat încet, ca să umplu timpul de emisie”.

Atât Delia, cât și Magicianul Robert Tudor au avut parte de testarea dronei zburătoare. Însă, gazda surpriză a emisiunii nu s-a lăsat mai prejos și a vrut să zboare și el, momentul amuzându-i copios pe jurați: „Zici că ești copilul din flori al lui Joker!”/„Iată cel mai scurt contract din televiziune!”

Jurizare Aexandru Duru la iUmor sezonul 14

După o porție bună de râs, dar și de mici, pufuleți și pui rotisat, jurații și-au exprimat voturile, dar nu înainte de a afla câte ceva despre concurentul de astăzi:

„Eu sunt inginer în informatică și taică-meu e inginer în electronică și m-a învățat toată treaba asta de când aveam 14 ani. Prima versiune mi-a luat cam vreun an, asta e a doua versiune, care a fost facută pentru un show în Franța, am fost și în Detroit, am avut ceva incidente pe acolo și învățând din greșeli, am îmbunătățit-o și de data asta a mers bine.”, a spus Alexandru Duru.

„Domnule Alexandru, numărul nu-i amuzant, e spectaculos, dar în combinație cu Magicianul..!”, atât a apucat să spună Cătălin Bordea, fiind întrerupt de Delia, care a adăugat și ea: „Amuzant a fost domnul Tudor..!”.

„Mi-ar plăcea să te văd într-un spațiu mai mare.”, a spus Nelu Cortea.

Cu toate acestea, Alexandru Duru a fost apreciat pentru show-ul de la înălțime și a primit patru like-uri de la fiecare dintre jurați.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

