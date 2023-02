iUmor sezonul 14, 18 februarie. Eduard Andrei a stârnit hohote de râs cu păpușa asemănată cu o vedetă din showbiz

Întâmpinat cu aplauze și plin de entuziasm, Eduard Andrei a alergat către scena iUmor, pentru a le fura un zâmbet juraților cu ce știe să facă cel mai bine:

„Mă bucur că sunteți așa entuziasmați, dar să știți că eu am mai văzut aplauze pe Youtube. Eu sunt ventriloc, psihiatrii ar spune că sunt schizofrenic, babele din sat, că îl am pe dracu` în mine, unii preoți, m-ar exorciza, că e foarte similar, ventriloc, vârcolac.”, s-a descris, în mod ironic, Eduard Andrei.

„Dar ce înseamnă ventriloc? Auzi că vorbesc, dar nu vezi că vorbesc. Ce ar trebui să facă buzele, eu fac cu limba! Bine, gluma asta am zis-o pentru femei, nu știu de ce se bucură Cortea!”, și-a continuat momentul, stârnind hohote de râs.

Eduard Andrei și-a demonstrat măiestria în umor prin numărul cu păpuși la iUmor, sezonul 14

După ce și-a explicat meseria într-o manieră comică, Eduard Andrei a încercat să îi păcălească pe jurați, spunându-le că nu a venit cu păpușile, făcând o altă glumă pe seama activității sale:

„Din păcate, trebuie să vă spun ceva. Eu am venit cu avionul, eu am aterizat la București, iar păpușile mele la Iași. Așa că, în seara asta, o să vă arăt ce face un ventriloc fără păpușă, exact ce face orice bărbat fără păpușă, folosește mâna! Dar să știți că v-am păcălit, am păpușile cu mine, așa că, vă rog, aplauze pentru Romeo!”, a spus concurentul, făcându-le juraților cunoștință cu prima păpușă.

După ce a scos „accesoriul” cu o înfățișare comică, concurentul i-a luat la „roast” pe jurați prin intermediul păpușii: „Și ăla cine e? Ventrilocul lui Cortea?!”, a spus concurentul, ironizându-l pe Cătălin Bordea.

„Îmi cer scuze pentru el, dar Romeo e aici cu un alt motiv. De fapt, noi avem un eveniment mult mai important. Vă zic doar atât, aplauze pentru Loredana și nea Alecu!”, a continuat Eduard Andrei./„Astăzi ne aflăm la un eveniment important. Sunt treizeci de ani de când acești doi oameni minunați au terminat liceul! <<Crecă e o confuzie, nu e cazul la mine. Eu am doar treizeci de ani!>>”.

„Cine a făcut păpușa aia, a făcut un pic de studiu de Loredana!”, a spus Cheloo la testimoniale.

Pe urmă, Eduard Andrei a pus în scenă o discuție în contradictoriu între cele două păpuși, reușind să le aducă zâmbetul pe buze juraților: „<<Știi ceva, moșule?! Du-te acasă și așteaptă pensia!>> <<Dar vezi că trece, mai întâi, pe la tine. Te așteaptă!>>”.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare Eduard Andrei la iUmor sezonul 14

Jurații au apreciat momentul inedit de comedie cu păpuși, iar votul final nu s-a lăsat prea mult așteptat:

„Mi se pare fantastic. E prima oară când văd un număr de ventrilocie. Mie, întotdeauna, mi-a arătat chestia asta că sunt niște oameni care nu au avut prieteni. Singurătate absolută.”, a spus Cătălin Bordea.

„Mi se pare că nea Alecu e cunoscut, îi știu fața, știu păpușa ori e un tipar de păpușă cunoscut!”, a spus Delia.

„Părerea mea e că trebuie să îl mai șlefuiți pe Romeo, parcă e înfiat de la second-hand!”, a spus Cheloo./„Apreciez că sunt oameni care se joacă la a doua tinerețe cu păpușile!”.

„Dar de ce Loredana?!”, a întrebat Nelu Cortea./„Pentru că seamănă păpușa cu ea, așa am cumpărat-o de fapt!”, a răspuns Eduard Andrei.

Eduard Andrei a primit patru like-uri.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.