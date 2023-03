iUmor sezonul 14, 18 martie. Isabela Sandu, materialul cu care Delia nu a fost de acord. S-au abordat subiecte mult prea sensibile

Isabela Sandu este o femeie de afaceri, dar și o prezență cunoscută pe platforma de divertisment TikTok. Ea susține că a venit la iUmor, pentru că i se pare că emisiunea poate fi o rampă de lansare foarte bună, prin intermediul căreia își poate face vocea auzită.

„Sunt antreprenor. Mai exact, am, momentan, un magazin online. Mă ocup cu <<dropshipping>>, adică cumpăr ceva din punctul A, îl vând în punctul C, eu fiind punctul B, intermediarul și îmi revine un comision. Dar meseria mea de bază este <<business management>> și <<seal management>>. (...) Eu fiind psihologul de urgență al grupului de prietene și tot timpul eu eram cea pe care-și vărsau oful, îmi ziceau: <<apucă-te de TikTok, că eu cred că ți-ar prinde, ți-ar fi bine>> și m-am trezit într-o dimineață și am zis: gata, eu fac TikTok!”

„E ceva nou. E înafara zonei mele de confort și îmi place să îmi depășesc limitele. Plus că mi se pare că iUmor este o rampă de lansare foarte bună! Mă pot face auzită și văzută către un public mai larg.”, a spus Isabela Sandu la testimoniale.

Citește și: iUmor sezonul 14, 11 martie. Marian Mihăilă a imitat-o perfect pe Dana Budeanu: „Eram sigură că schimbă piciorul”

Isabela Sandu a creat discuții contradictorii la iUmor, sezonul 14, cu percepția sa despre condiția femeii în societate: „Era mult mai bine înainte”

Isabela Sandu a intrat în forță pe scena iUmor, sezonul 14 și „a dat de pământ” cu anumite categorii de persoane pe care chiar ea le-ar fi observat în societatea contemporană. Numai că, treptat, materialul ei s-a transformat într-o critică la adresa femeii din zilele noastre, ceea ce a cam aprins spiritele la final:

„Am venit să vă vorbesc despre prețioșii și rafinatele noastre din 2023, că nu a târâit nimeni cu ei pe jos și cine să o facă, dacă nu eu? Eu am stat să le observ mai atent pe aceste primate și mi-am permis să îi împart în niște categorii: <<prețioșii>>, pe care i-am clasat în două categorii: <<final boșii>> ăștia, care au făcut, printr-o manieră incontestabilă, o sumă X de bani și s-au hotărât să îi învețe pe <<urzicile>> cum să fie bărbați adevărați. Însă, ei fiind, de fapt, cei total paraleli cu această definiție.”

„Urmează categoria a doua: <<atârnadierii>>, o definiție proprie. Ce înseamnă aceștia, unde figurile sunt mai mari decât corpul? Ei au o idee despre ce fac primii, doar că efortul de muncă este mult peste capacitatea lor de a-și folosi creierul.”

„Vă dați seama în ce eră trăim? (...) Am ajuns la idioții ăștia prefabricați, care merg la pensat și epilat și apoi, te întreabă cum dau comandă de tenișii ăștia online. Dar ei fumează trabucuri în club! Destul, că avem de discutat și despre rafinatele noastre nomade, pe care mi-am permis să le împart și pe ele în niște categorii: <<bancomatele>>, <<pos-urile>> plus <<piftiile>>.”

„Primele au ca trăsătură predominantă formele de relief ieșite din comun. A doua categorie sunt astea care au studiat dreptul, dar au început cu stângul în viață. Ultimele nu servesc la nimic, sunt o amestecătură de resturi care se pretind în a-ți ține ție de foame.”

„(...) Ați auzit în ce hal vorbesc femeile noastre? Ele sunt cu organul sexual pe buze și în gură la ordinea zilei, iar băieții, în preajma lor, înjură fără orice fel de filtru, dar tot ele zic că bărbații sunt doar niște porci. Fetelor, aveți grijă de cine vă îndrăgostiți!”

„Sunt femeie, dar trebuie să o spun! Nu mai dați puterea și libertatea absolută femeilor, că nu știu să o gestioneze! Pune-ți mâna și fiți bărbți, putorilor, că nu se mai poate!”

„Eu sunt fericit! Eu mă distrez!”, a răspuns Cheloo, în momentul în care Delia l-a surprins pe colegul din stânga în timp ce schița un zâmbet și l-a întrebat ce are.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare Isabela Sandu la iUmor sezonul 14

Delia a făcut un exercițiu de memorie și a întrebat-o pe Isabela Sandu dacă este prezentă pe TikTok. Atât un clip publicat pe platforma de divertisment, cât și materialul concurentei au deranjat-o pe jurată, care a avut și câteva remarci de făcut:

„E periculos să spui asta într-o țară care are tendințe de misoginism maxim.”/„Eu îmi asum ceea ce spun eu, nu pot să-mi asum și ceea ce înțeleg oamenii când se uită la aceste videoclipuri. Ideea era în felul următor: sclava între ghilimele era definiția pentru independentele noi , care n-au prea înțeles despre ce este vorba și care au impresia că ele n-au nevoie de bărbați și că pot fi ele bărbați. Ideea era să fii un pic mai submisivă și să înțelegi că a-i preda soțului tău controlul...”/„Dar nu doresc!”, a întrerupt-o Delia, arătându-se extrem de deranjată de ideile care îi ieșeau pe gură concurentei.

Isabela Sandu nu a vrut să răspundă la întrebarea dacă este sau nu căsătorită, ceea ce l-a deranjat și pe Bordea, care a spus, la testimoniale, că nu este asumată până la capăt: „Dacă ești atât de asumată într-un discurs... Tu ne spui nouă situația ta conjugală în funcție de ce o să zică lumea?”

Jurizarea s-a transformat, în scurt timp, într-o sesiune de întrebări în care jurații au tras-o la răspundere pe concurentă. Cu toate acestea, credințele Isabelei Sandu erau de neclintit:

„Din punctul meu de vedere, cred că înainte era mai sănătoasă concepția de familie și mi-aș dori să revenim la locurile noastre în societate.”/„De ce crezi că lucrurile vechi sunt mai bune decât cele care se întâmplă astăzi?”, a întrebat-o Delia./„Prin comparație, era mult mai bine!”/„Nu tot ce e tradițional e bun! Trăim în 2023!”, a mai spus Bordea la testimoniale.

Discuția ajunsese într-un punct exrem de sensibil, motiv pentru care Cheloo a luat cuvântul în stilul caracteristic: „Ce rost are să purtăm această discuție? E simplu! Noi suntem pe pasiune, ele sunt pe cum să îți iau banii și să stau la tine în casă. Sunt de acord cu numărul dumneavoastră. Am toată stima pentru mesaj, dar nu mi-a plăcut!”

Astfel, Isabela Sandu a primit patru dislike-uri: „Ne bucurăm cu nu ați avut parte de succes!”

Citește și: iUmor sezonul 14, 4 martie. Denisa Gliga, ironii pe note de chitară la adresa unui fotbalist celebru: „Un moment de sinceritate!”

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.