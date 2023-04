iUmor sezonul 14, 2 aprilie. Vlad Bieltz a stârnit hohote de râs cu lecțiile sale de viață. Ceva l-a nemulțumit pe Cortea

Vlad Bieltz a revenit pe scena iUmor, sezonul 14, după ce a mai colindat de câteva ori la emisiunile de comedie de la Antena 1. De această dată, el a anunțat că are de gând să facă o schimbare în viața sa, după un trecut tumultos: „Era două noaptea și îmi ciocănea poliția la ușă...”.

Dar așa cum se zice în popor: „lupul își schimbă blana, dar năravul, ba!”, același lucru îl putem spune și despre concurentul nostru, a cărui subiect principal de glume au fost chiar autoritățile.

„Am venit la iUmor ca să vă fac să râdeți și pentru că îmi caut altă prietenă. De obicei, femeile care îmi dau mesaje atât de directe sunt trecute de 30 de ani. Femeile mai tinere doar îmi dau <<follow>> și <<like>> pe Instagram și trebuie să le scriu eu după.”, a mărturisit concurentul la testimoniale.

Vlad Bieltz a povestit despre arestul la domiciliu la iUmor, sezonul 14

Vlad Bieltz a venit pe scena iUmor, sezonul 14, cu un subiect sensibil. Însă, atitudinea sa ușor aeriană a reușit să le fure câte un zâmbet juraților. El a început prin a vorbi despre o despărțire „recentă”:

„În seara asta vreau să vă povestesc cum m-am despărțit de fosta mea prietenă. M-am despărțit destul de recent de ea, undeva prin 2017, încă mai sufăr după ea. Nu a fost o relație reușită și am zis că măcar să fac bani din asta. Ne-am despărțit, pentru că avea niște fantezii sexuale destul de bizare. Îi plăceau foarte mult curelele, îi plăcea să muște mâna care o hrănește. (...) M-am despărțit de fosta mea prietenă și acum vreau să fac un <<level up>>. Vreau una mai frumoasă și mai înaltă decât ea, dar mi-am dat seama că până să ajung să am pretenții de la femei, mai bine aș avea de la mine.”, a început concurentul pe scena iUmor, sezonul 14./„Extraordinar! Lecții de viață!”, a intonat Cheloo.

Pe urmă, Vlad Bieltz a explicat, într-o notă ironică, ce lucruri ar vrea să schimbe la el pentru început:

„Ce vreau să fac, mai întâi, este să mă mut într-un cartier mai select și am zis: gata cu Berceni, mă mut în Dristor. M-am săturat să îmi fie frică de interlopi, vreau să-mi fie frică de cărturari. (...) Și ultimul lucru pe care aș vrea să-l îmbunătățesc la mine este stilul vestimentar. Să am niște haine mult mai mișto decât cămașa asta psihedelică, care pare că se mișcă dacă te uiți de două-trei ori la ea.”, replică care a făcut-o pe Delia să râdă cu poftă.

Spre finalul materialului, Vlad Bieltz a făcut și o dezvăluire interesantă, reamintindu-le juraților că nu este la prima lui apariție la iUmor. Pentru că unii dintre ei păreau un pic cam prea confuzi, concurentul le-a reîmprospătat memoria cu o altă poveste, făcând referire și la o perioadă în care a stat în arest la domiciliu:

„Cea mai mare reușită a mea a fost faptul că am stat două luni fără Facebook, fără Instagram, fără Youtube și fără telefon. Nu aveam voie cu telefoane pe arestul central. (...) Am fost în finală la iUmor acum doi ani! V-am povestit cum am fost arestat și am mai stat două luni pe arest la domiciliu, dar m-am distrat maxim! (...) La un moment dat, era două noaptea și îmi ciocănea poliția la ușă să le semnez că încă sunt acasă, la arestul la domiciliu și eram la modul: <<prefă-te că ești normal>>!”

Jurizare Vlad Bieltz la iUmor sezonul 14

Jurații au apreciat stilul pe care l-a abordat Vlad Bieltz pe scena iUmor, sezonul 14 și au ținut să îl complimenteze. Însă, dintre toți, Nelu Cortea s-a arătat cel mai nemulțumit de materialul concurentului, iar, pe final, juratul a devenit extrem de vocal:

„E personajul tău și e foarte mișto! Eu aș vrea să te văd comentând un meci de fotbal.”, a spus Cătălin Bordea.

„E un aerian, simpatic, inconștient așa un pic, dar amuzant!”, a spus Delia la testimoniale.

„Să te lauzi cu pușcărie, nu-mi place mie...”, a comentat Nelu Cortea, moment în care Cheloo a „sărit” în apărarea concurentului: „Tu îți dai seama că face parte din actul artistic și că omul nu este infractor prin definiție...?!”

Vlad Bieltz a primit trei like-uri din partea Deliei, lui Bordea și Cheloo și un dislike din partea lui Cortea: „Dacă el ajunge să câștige iUmor, o să fie un model...”.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.