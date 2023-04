iUmor sezonul 14, 30 aprilie. Radu Carbon, concurentul care a încercat să îi atragă pe jurați în filmul lui: „E vampir energetic!”

Radu Cabron a venit și în sezonul 10 pe scena de comedie, motiv pentru care revederea a fost una călduroasă. De această dată, concurentul spune că a pregătit un număr despre filme, mai ales că se declară și un adept al peliculelor cinematografice de orice fel:

„Azi am venit în calitate de cinefil. Eu postez peste tot când merg la cinema, ca să vadă lumea că merg. A fost un film cu Elvis Presley și apare, la un moment dat, vreo șase secunde, o gagică blondă... M-am dus de vreo cinci ori la filmul ăla numai ca să văd secundele cu gagica aia.”, a spus Radu Carbon la testimoniale.

Radu Carbon, momentul de la iUmor, sezonul 14, la care cu greu s-a ținut pasul. Bordea: „Singurul număr din sezonul acesta în care mi-a venit să fug!”

Cu o prezență scenică care a creat multe așteptări pentru noii jurați, concurentul a urcat pe scena iUmor, sezonul 14 și a oferit publicului un material critic la adresa celor mai noi producții cinematografice. Însă, glumele sale nu au fost înțelese nici măcar de Delia, obișnuită cu astfel de momente!

„În seara aceasta vreau să vă vorbesc despre o chestie despre care nu prea vorbesc oamenii. Despre <<hateri>>! (...) <<Haterii>> mută masele în România. Nu știu dacă ați văzut filmul <<Timebilding>> sau <<Romina viața mea>>. Deci astea sunt cele două filme care sunt cele mai <<hateuite>> în ultima perioadă și cum îți dai seama de asta? Asta începe de la casa de bilete... Te duci la <<Timebilding>>, nu găsești popcorn, nu găsești nimic. De ce? Pentru că corporatiști. Eu, până a vedea filmul, am crezut că e o înjurătură pentru ăștia grași. Gen: <<băi corp-oratistule>>! Pe când, la Romina viața mea, când te duci acolo, din plin găsești nachos, popcorn, suc, tot ce vrei. În schimb, nu mai găsești semințe de cumpărat pe o rază de 1 km în jurul cinematografului, pentru că <<haterii>> își fac treaba!”

„La <<Romina viața mea>>, toată lumea spune că e un film cu manele, dar vă spun eu care e treaba. Am fost eu și la început sunt reclame, dar nu una, două... și am mâncat nachos, popcorn și tot ce s-a putut mânca și am zis: <<Dana, ies puțin să mă duc la baie>>, de unde ea: <<du-te repede, că poate începe filmul>>. Când am venit înapoi, nu mai era nimeni în sală, mă aștepta soția cu geaca pe umăr, că se terminase filmul.”

„<<Timebilding>> e genul de film foarte lejer. În primul rând, el n-are scenariu. Probabil a fost scris pe genunchi. Acolo, regizorul spune <<motor>> și toată lumea face ce vrea. Cred că jumate de buget s-a dus pe alcoolul care s-a consumat în film.”

Pe urmă, concurentul a trecut la alte subiecte, pierzând și mai tare din atenția celor patru jurați:

„Mi-am adus aminte de o chestie din copilărie. Știți că la un an se pun pe tavă tot felul de chestii (...) și eu am tras o sticluță de spirt și bunica a sărit repede în picioare: <<o să avem un medic în familie!>> Și, la cinci ani, ascundea damigeana de vin de mine.”, a spus concurentul pe scena iUmor, stârnind un freamăt în public.

„N-am avut răbdare să ascult ce a spus... Mi-am pus căști imaginare...”, a spus Delia la testimoniale./„Vampir energetic! Este singurul număr din sezonul acesta în care mi-a venit să țip, să fug...”, a declarat și Cătălin Bordea.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare Radu Carbon la iUmor sezonul 14

Jurații iUmor au fost depășiți de numărul lui Radu Carbon, deoarece nu au înțeles care a fost, de fapt, esența materialului. În schimb, Cheloo a ales să voteze diferit de colegii săi de la masa juriului, văzând o urmă de potențial în concurentul care nu e străin deloc de scena iUmor.

„Nu e un text bun!”, a jurizat, scurt, Cătălin Bordea.

„Eu vreau să simțiți în această seară că există apreciere, că există bunătate, bunăvoință, dorința de a evolua... Partea aia ascunsă de moldovean vă servește azi, la tavă, un deget în sus.”, a luat cuvântul Cheloo.

Așadar, Radu Carbon a primit un singur like din partea lui Cheloo și trei dislike-uri din partea Deliei, lui Bordea și Cortea.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.