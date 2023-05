iUmor sezonul 14, 7 mai. Ionuț Fieraru, număr de roast la adresa defectului său de vedere. Ce l-a făcut pe Cheloo să recunoască

Cu un tată cu grade militare și o mamă cu „propriile bussinesuri”, Ionuț Fieraru a prezentat pe scena iUmor, sezonul 14, un număr de roast centrat pe afecțiunea cu care se confruntă de când era copil: incapacitatea de a distinge unele culori fundamentale.

La jurizare, Cheloo a recunoscut că suferă și el de o formă ușoară a afecțiunii prezentate.

Ionuț Fieraru, număr de autoironie la iUmor, sezonul 14. Cheloo: „Ai avut trei glume extraordinare!”

„Bună seara! Nu sunt Zaiafet, sunt John. Zaiafet a slăbit, eu încă nu pot, pentru că sunt dependent de un joc pe telefon. E un joc cu harta Bucureștiului și o bicicletă sau un scuter care vine către adresa mea. Mereu câștig la el câte un burger sau pizza. Mă super împlinește.”, a început Ionuț Fieraru pe scena iUmor, sezonul 14.

„Mă văd, recent, cu o tipă. Nu prea îi plac dulcegăriile. E medicul meu diabetolog. Mi-a zis că rețin foarte multe lucruri, dar, mai ales, apă. Și mai am și această problemă la ochi, care nu doar asta e vizibilă, ci am discromatie. E un fel de daltonism în stadiul patru, adică mai ușor. Eu am fost, acum vreo lună, la mall și mi-am cumpărat această cămașă gri. E gri și nu mă interesează părerea dumneavoastră.”

„Dar m-a afectat puțin în viață. Atunci când eram mic, părinții mei nu știau ce e aia discromatie (...) Încercau să mă învețe culorile și cel mai tare mă enerva că mă comparau cu soră-mea mai mare și spuneau ce frumos pictează ea. Și mă enerva, pentru că soră-mea nu era mai deșteaptă ca mine. Noi, când eram mici, jocul ei preferat era să ne jucăm de-a vânzătoarea. Jobul ei de vis... salariul minim pe economie.”

„(...) V-ați gândit vreodată că pentru asistații social, primul copil chiar e primul venit?”, la care Cheloo a reacționat: „Asta e o glumă bună, chiar dacă nu s-a râs!”

„Au încercat ai mei să mă învețe culorile întruna. Mai mult mama, că, la un moment dat, taică-meu ne-a părăsit. N-a divorțat niciodată de mama, dar a întâlnit o doamnă super seducătoare, doamna păcănele. L-a tocat de bani. Știți cum unii dintre voi sunteți generația cu cheia la gât. Eu, din `92, fac parte din generația cu tata la păcănele. Cum voi nu aveați banane din cauza regimului, noi nu avem banane din cauză că se joacă tata la păcănele toată ziua.”

„Am scăpat de acasă. Acum am o iubită nouă. Nu e chiar nouă, are 30 de ani. Acum, ea are această problemă, să mă învețe culorile. Eram într-o seară acasă și făceam ce vă imaginați că făceam și ea zice la un moment dat: <<auzi, dă vibratorul ăla încoace, ca să îți arăt o schemă!>> Și eu am întrebat care dintre ele. Ea: <<ăla roz.>> Ăsta nu e roz! Ăsta e gri ca viața!”, a spus Ionuț Fieraru, în timp ce a scos din buzunar chiar vibratorul de culoare roz.

Jurizare Ionuț Fieraru la iUmor sezonul 14

Cămașa concurentului a stârnit confuzii în rândul juraților iUmor. Cheloo a recunoscut că și el s-a confruntat, toată viața, cu o formă ușoară a afecțiunii de care suferă Ionuț Fieraru.

„Eu nu cred că am această afecțiune, dar nici eu nu am văzut ce culoare avea cămașa aia. Și mie mi-a dat eroare. Dacă aia era roz vreodată, îmi pare rău, dar nu era!”, a spus Delia la testimoniale.

„Eu am trăit multe momente grave în această viață, având, ca să zic așa, o formă ușoară a acestei afecțiuni. Eu deosebesc roșul de verde. Cu asta, n-am o problemă.”, a recunoscut Cheloo, continuând, apoi, jurizarea: „Ai avut trei glume extraordinare! Bravo!”

Ionuț Fieraru a primit trei like-uri din partea Deliei, lui Bordea și Cortea și un singur dislike din partea lui Cheloo.

